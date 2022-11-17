Як стати успішними — про це школярам розповість новий український проект

Успішність людини вимірюється не лише шкільними знаннями базових предметів — так вважають творці нового вітчизняного проекту Навички для успішного життя для школярів. Адже саме молодь є майбутнім нашої України!

До створення ініціативи долучилися Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та провідні українські школи дистанційного навчання.

Спільними зусиллями уже 11 листопада стартував проект Навички для успішного життя.

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Про новий освітній проект Навички для успішного життя

Відомо, що взяти участь у новому проекті можуть школярі віком від 12 до 17 років. І тут кожен з учасників зможе не лише здобути корисні навички для життя, а й знайти нових друзів та познайомитися з цікавими людьми.

Навички для успішного життя:

навчать цифрової грамотності та безпеки в інтернеті;

навчать фінансової грамотності та підприємницьких навичок;

проведуть профорієнтацію і допоможуть побудувати подальші освіту та кар’єри;

розвинуть soft skills (м’які навички) та психологічну стійкість.

— Ми розпочинаємо системне навчання для українських учнів 6 –11 класів навичок, які необхідні будь-якій людини для того, щоб стати успішною у сучасному світі, — зазначає директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Це — фінансова та цифрова грамотність, емоційний інтелект, ефективна комунікація, креативне мислення, лідерство, стресостійкість, гнучкість в ухваленні рішень, а також вміння визначити професію своєї мрії та побудувати власну траєкторію подальшого навчання та кар’єри.

Відомо, що перший етап проекту планує охопити 10 000 учнів. Навчання проходитиме онлайн та абсолютно безплатно, а зареєструватися для участі в ініціативі можна за посиланням. Кількість місць обмежена.

До того ж участь можуть взяти діти не лише з України, а й з тих куточків світу, куди українці змушені були тікати від російської агресії.

Програма триватиме вісім місяців — від листопада 2022 року до червня 2023 року.

Хто вестиме навчання у Навичках для успішного життя

Заняття вестимуться українською мовою, а викладачі новітніх дисциплін цієї ініціативи — найкращі педагоги та фахівці української Дистанційної школи. Наразі запускають чотири курси, кожен з яких триватиме по два місяці.

Усі уроки в рамках цього проекту проходять процедуру затвердження у відповідних фахівців та отримають гриф Міністерства освіти і науки України, — повідомив заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.

А якщо ти давно хотів(-ла) опанувати навички та знання у комп’ютерній справі, то ми маємо для тебе хорошу новину: в Україні запускають безоплатну ІТ-освіту.

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