Фінансова грамотність з пелюшок: як навчити дитину поводитися з грошима

Зазвичай шлях до пізнання фінансової грамотності починається, щойно людина вирушає з-під батьківського крила у самостійне життя та знаходить роботу.
Тоді екстерном доводиться вчитися планувати й розподіляти бюджет, щоб наприкінці місяця лишалися гроші на їжу. А також пізнавати, навіщо відкладати та як інвестувати й примножувати гроші.
Такий шлях — тернистий, сповнений помилок та необдуманих покупок. Підуть роки, щоб нарешті спіймати одну хвилю з власними фінансами та перестати просити допомоги у батьків.
Цю тенденцію підтверджує статистика. За результатами дослідження Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році, найменш фінансово обізнаними є люди віком 18–19 років.
Однак така перспектива чекає далеко не всіх. Йти у самостійне життя з батьківського дому можна підготованим бійцем, який уже знає ази фінансової грамотності та вміє керувати власним бюджетом.
Таких бійців батьки готують ще змалечку, адже в цей період закладається фундамент хороших стосунків з грошима. Фінансова консультантка та засновниця школи фінансової грамотності Fin4youth Яна Федоряка розповіла:
Експертка розповіла, що дошкільний вік — хороший старт для закладення основ фінансової грамотності.
Експертка розповіла, що дошкільний вік — хороший старт для закладення основ фінансової грамотності.
З кожним етапом розвитку малюка варто зачіпати та досліджувати нові теми фінансової грамотності та здобувати нові навички їхнього використання.
У пригоді стане змішаний підхід: фінансові ігри, книги, мультфільми та пояснення від батьків. Експертка дала основні теми для обговорення у різному віці:
Тут розмови про гроші слід спрощувати до рівня розвитку дитини. Наприклад, можна пограти з малюком у магазин, побавитись із монетами й пояснити, що таке гроші. Також обговори:
Дитина вже розуміє, що іграшки та солодощі купують за гроші, однак може не розуміти величину суми.
Тому, коли в магазині почнуться прохання “купи мені!”, варто нагадати, що кожний товар має свою ціну та пріоритет. А щоб дитина зрозуміла величину суми, використовуй альтернативну вартість.
Наприклад, лялька коштує 800 грн. За ці гроші ми можемо купити шість наборів кольорових олівців. Останні зараз в пріоритеті, адже завтра тобі треба принести їх на урок, а лялька може зачекати.
Наприклад, лялька коштує 800 грн. За ці гроші ми можемо купити шість наборів кольорових олівців. Останні зараз в пріоритеті, адже завтра тобі треба принести їх на урок, а лялька може зачекати.
Обговорюючи з батьками фінансові цілі, дитина з раннього віку розумітиме просту істину: щоб отримати бажане, варто зачекати.
У майбутньому це допоможе відкладати та інвестувати гроші, не очікуючи швидкого доходу.
Оскільки в цей час є перші спроби самостійного заробітку, то важливо на власному прикладі показати не лише як заробляти гроші, а й як розпоряджатись ними.
За можливості бери дітей на роботу. Це практичне пояснення: що таке доходи, якими бувають компанії, як у конкретній професії люди взаємодіють між собою.
За можливості бери дітей на роботу. Це практичне пояснення: що таке доходи, якими бувають компанії, як у конкретній професії люди взаємодіють між собою.
На перший погляд, останнє напряму не пов’язане з фінграмотністю, але вміння комунікувати та організовувати роботу часто впливають на заробіток, — додає експертка.
Кишенькові гроші — інструмент для засвоєння знань про фінанси, а також тренування навички управління власними грошима.
Важливо, щоб батьки пояснили, чому саме така сума, дотримувались регулярності у виплатах та встановили певні домовленості щодо витрат, зазначає експертка. Як усе це зробити, вона докладно пояснила.
Важливо зрозуміти, що кишенькові гроші — не плата за хатню роботу, гарні оцінки чи поведінку. Це інструмент навчання фінансової грамотності.
Рекомендованої суми немає. Для її розрахунку можна скористатися критеріями:
Яна наголошує, що дистанційна форма навчання не означає, що дитині не потрібні кишенькові. Хоча б мінімальна сума має бути — це потенціал для розвитку здорових стосунків із грошима.
Яна наголошує, що дистанційна форма навчання не означає, що дитині не потрібні кишенькові. Хоча б мінімальна сума має бути — це потенціал для розвитку здорових стосунків із грошима.
Обов’язково поясни дитині, чому вона отримує саме таку суму. Адже рано чи пізно ця тема випливе в розмові з друзями, однокласниками чи сусідами.
Якщо дитина знатиме, чому батьки дають саме стільки грошей і які фінансові цілі має родина, ризик булінгу чи відчуття неповноцінності у дитини, яка має меншу чи більшу суму, зменшиться.
Якщо дитина знатиме, чому батьки дають саме стільки грошей і які фінансові цілі має родина, ризик булінгу чи відчуття неповноцінності у дитини, яка має меншу чи більшу суму, зменшиться.
Якщо ти даєш дитині мінімальну суму, розкажи причини. Наприклад, ваша сім’я планує купити квартиру або поїхати відпочивати на море, тому потрібно заощаджувати. Це дитина зможе пояснити іншим і уникнути неприємностей.
Якщо виникла скрутна ситуація з фінансами, також поговори про це з дитиною. Поясни причини та наслідки, але запевни, що контролюєш ситуацію і маєш план дій.
Кишенькові гроші дитини — її зона відповідальності. Однак момент контролю батьків усе-таки має бути. Тому Яна радить встановити чіткі правила витрат.
Наприклад, дозволь витрачати свої гроші як заманеться, але встанови певний перелік забороненого і систему покарань: заборонено купувати солодку воду, чипси, петарди, цигарки, інакше сума зменшуватиметься.
Якщо ж давати чи забирати гроші за поведінку, то це призведе до викривленого ставлення до грошей та власної самоцінності, що вплине на рівень доходу в майбутньому, — пояснює фінансова консультантка.
Якщо ж давати чи забирати гроші за поведінку, то це призведе до викривленого ставлення до грошей та власної самоцінності, що вплине на рівень доходу в майбутньому, — пояснює фінансова консультантка.
Наприклад, прибрати у всьому домі, а не тільки у своїй кімнаті, відсортувати сміття, допомогти з чимось.
Батьки можуть винагородити її за старанність та працю. Однак це має бути окрема сума поза кишеньковими грошима, — зауважує експертка.
До семи років вимагати записів витрат не варто, бо діти тільки починають рахувати та розуміти ціни. Проте під час кожної виплати кишенькових запитуй: “На що витратив(-ла) гроші і чи задоволений(-а) купленим?”
З восьми – дев’яти років поступово вводь систему бюджету. Записувати доходи та витрати можна в окремому блокноті або в застосунку на телефоні.
На початках допомагай дитині. Разом з нею зроби чотири колонки та покажи, як їх заповнювати:
Після кожного запису продовжуй традицію обговорень, запитуй, чи дитина задоволена купленим і чи придбала б цю річ зараз.
Аналіз — важлива складова обліку фінансів. Без нього немає сенсу записувати витрати, — додає Яна.
Аналіз — важлива складова обліку фінансів. Без нього немає сенсу записувати витрати, — додає Яна.
Проаналізувавши витрати, поговори з дитиною про більші фінансові цілі та заощадження. Це допоможе самостійно рухатися до великих цілей маленькими кроками.
Дай дитині свободу для експериментів. Бачиш недоречні витрати — не свари. Краще вчитися втамовувати й аналізувати імпульсивні бажання з малим бюджетом, ніж з великими сумами у майбутньому.
Адже незадоволена потреба не зникає, а виринає у дорослому віці. У майбутньому амбітна дитина будуватиме кар’єру, щоб задовольнити дитяче “хочу”. А менш амбітна житиме за принципом: все, що хочу, мені недоступне.
Далеко не всі дорослі розуміються на інвестиціях, тому їм важко пояснити тему дитині. Не обов’язково починати з того, як працює криптовалюта чи як інвестувати в акції.
Проте ігнорувати цю тему теж не варто, бо для майбутнього інвестиційна грамотність буде доречною. Почни з книг, настільних ігор та розмов уже у 10–12-річному віці.
Ігри розвивають навички переговорів, продажу та партнерства, які безпосередньо впливають на дохід. Так підлітки можуть дізнатися, що таке акції, ROI, способи отримання пасивного доходу, а також прожити досвід ухвалення фінансових рішень.
У процесі навчання вони отримають знання, які дадуть впевненість у своїх діях. Тож у дорослому віці не боятимуться інвестувати, — пояснює експертка.
У процесі навчання вони отримають знання, які дадуть впевненість у своїх діях. Тож у дорослому віці не боятимуться інвестувати, — пояснює експертка.
Ще одна перевага інвестицій — розпізнання маркетингових чи шахрайських пасток, як-от: бінарні опціони, ставки на спорт та інші варіанти отримання швидких грошей.
Книги для дітей:
Книги для батьків:
Ігри:
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