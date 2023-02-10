Фінансова грамотність з пелюшок: як навчити дитину поводитися з грошима

Зазвичай шлях до пізнання фінансової грамотності починається, щойно людина вирушає з-під батьківського крила у самостійне життя та знаходить роботу.

Тоді екстерном доводиться вчитися планувати й розподіляти бюджет, щоб наприкінці місяця лишалися гроші на їжу. А також пізнавати, навіщо відкладати та як інвестувати й примножувати гроші.

Такий шлях — тернистий, сповнений помилок та необдуманих покупок. Підуть роки, щоб нарешті спіймати одну хвилю з власними фінансами та перестати просити допомоги у батьків.

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Цю тенденцію підтверджує статистика. За результатами дослідження Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році, найменш фінансово обізнаними є люди віком 18–19 років.

Однак така перспектива чекає далеко не всіх. Йти у самостійне життя з батьківського дому можна підготованим бійцем, який уже знає ази фінансової грамотності та вміє керувати власним бюджетом.

Таких бійців батьки готують ще змалечку, адже в цей період закладається фундамент хороших стосунків з грошима. Фінансова консультантка та засновниця школи фінансової грамотності Fin4youth Яна Федоряка розповіла:

з якого віку які теми обговорювати;

як навчити дитину розпоряджатися грошима;

як навчити створювати власний бюджет та заощаджувати;

як інвестувати;

про корисні ресурси та ігри для дітей та батьків.

Фінансова грамотність та вік: коли та про що говорити

Експертка розповіла, що дошкільний вік — хороший старт для закладення основ фінансової грамотності.

З кожним етапом розвитку малюка варто зачіпати та досліджувати нові теми фінансової грамотності та здобувати нові навички їхнього використання.

У пригоді стане змішаний підхід: фінансові ігри, книги, мультфільми та пояснення від батьків. Експертка дала основні теми для обговорення у різному віці:

Дошкільнята: три – шість років

Тут розмови про гроші слід спрощувати до рівня розвитку дитини. Наприклад, можна пограти з малюком у магазин, побавитись із монетами й пояснити, що таке гроші. Також обговори:

заробіток грошей;

звідки беруться гроші в банку;

ціни на товари та послуги;

обов’язкові та бажані витрати.

Дитина вже розуміє, що іграшки та солодощі купують за гроші, однак може не розуміти величину суми.

Тому, коли в магазині почнуться прохання “купи мені!”, варто нагадати, що кожний товар має свою ціну та пріоритет. А щоб дитина зрозуміла величину суми, використовуй альтернативну вартість.

Наприклад, лялька коштує 800 грн. За ці гроші ми можемо купити шість наборів кольорових олівців. Останні зараз в пріоритеті, адже завтра тобі треба принести їх на урок, а лялька може зачекати.

Діти початкових класів: сім – дев’ять років

професія батьків та їхні доходи;

планування витрат та бюджету;

кишенькові гроші;

на що витрачають гроші в сім’ї;

великі фінансові цілі, на які батьки заощаджують гроші.

Обговорюючи з батьками фінансові цілі, дитина з раннього віку розумітиме просту істину: щоб отримати бажане, варто зачекати.

У майбутньому це допоможе відкладати та інвестувати гроші, не очікуючи швидкого доходу.

Діти передпідліткового віку: 10-12 років

залучай до ведення сімейного бюджету. Суми доходів можна не називати, але поясни, скільки та на що родина витрачає щомісяця;

спонукай до створення власного бюджету та управління кишеньковими грошима. У цьому віці дітям важливо відчувати самостійність. Однак слід готувати їх до відповідальності;

поговори про інвестиції.

Оскільки в цей час є перші спроби самостійного заробітку, то важливо на власному прикладі показати не лише як заробляти гроші, а й як розпоряджатись ними.

За можливості бери дітей на роботу. Це практичне пояснення: що таке доходи, якими бувають компанії, як у конкретній професії люди взаємодіють між собою.

На перший погляд, останнє напряму не пов’язане з фінграмотністю, але вміння комунікувати та організовувати роботу часто впливають на заробіток, — додає експертка.

Кишенькові гроші: вдала сума, премії та правила

Кишенькові гроші — інструмент для засвоєння знань про фінанси, а також тренування навички управління власними грошима.

Важливо, щоб батьки пояснили, чому саме така сума, дотримувались регулярності у виплатах та встановили певні домовленості щодо витрат, зазначає експертка. Як усе це зробити, вона докладно пояснила.

Як підібрати вдалу суму

Важливо зрозуміти, що кишенькові гроші — не плата за хатню роботу, гарні оцінки чи поведінку. Це інструмент навчання фінансової грамотності.

Рекомендованої суми немає. Для її розрахунку можна скористатися критеріями:

країна проживання та рівень цін; рівень доходів сім’ї; цілі витрат кишенькових грошей. Наприклад, якщо дитина їздить до школи на транспорті та обідає в їдальні, то сума може бути вищою, ніж у дитини, яка вчиться онлайн і харчується вдома.

Яна наголошує, що дистанційна форма навчання не означає, що дитині не потрібні кишенькові. Хоча б мінімальна сума має бути — це потенціал для розвитку здорових стосунків із грошима.

Чому дитина отримає таку суму: як пояснити

Обов’язково поясни дитині, чому вона отримує саме таку суму. Адже рано чи пізно ця тема випливе в розмові з друзями, однокласниками чи сусідами.

Якщо дитина знатиме, чому батьки дають саме стільки грошей і які фінансові цілі має родина, ризик булінгу чи відчуття неповноцінності у дитини, яка має меншу чи більшу суму, зменшиться.

Якщо ти даєш дитині мінімальну суму, розкажи причини. Наприклад, ваша сім’я планує купити квартиру або поїхати відпочивати на море, тому потрібно заощаджувати. Це дитина зможе пояснити іншим і уникнути неприємностей.

Якщо виникла скрутна ситуація з фінансами, також поговори про це з дитиною. Поясни причини та наслідки, але запевни, що контролюєш ситуацію і маєш план дій.

Правила витрат

Кишенькові гроші дитини — її зона відповідальності. Однак момент контролю батьків усе-таки має бути. Тому Яна радить встановити чіткі правила витрат.

Наприклад, дозволь витрачати свої гроші як заманеться, але встанови певний перелік забороненого і систему покарань: заборонено купувати солодку воду, чипси, петарди, цигарки, інакше сума зменшуватиметься.

Якщо ж давати чи забирати гроші за поведінку, то це призведе до викривленого ставлення до грошей та власної самоцінності, що вплине на рівень доходу в майбутньому, — пояснює фінансова консультантка.

За що давати надбавки та премії

Якщо дитині не вистачає кишенькових грошей і вона сама попросила надбавку, то можна запропонувати їй додаткові, преміальні гроші за роботу поза її обов’язками.

Наприклад, прибрати у всьому домі, а не тільки у своїй кімнаті, відсортувати сміття, допомогти з чимось.

Альтернативою може бути грошова винагорода за призові місця на олімпіадах, турнірах, змаганнях, адже дитина тривалий час працювала, щоб досягти успіху.

Батьки можуть винагородити її за старанність та працю. Однак це має бути окрема сума поза кишеньковими грошима, — зауважує експертка.

Ведення бюджету — це звичка: з чого починати

До семи років вимагати записів витрат не варто, бо діти тільки починають рахувати та розуміти ціни. Проте під час кожної виплати кишенькових запитуй: “На що витратив(-ла) гроші і чи задоволений(-а) купленим?”

З восьми – дев’яти років поступово вводь систему бюджету. Записувати доходи та витрати можна в окремому блокноті або в застосунку на телефоні.

На початках допомагай дитині. Разом з нею зроби чотири колонки та покажи, як їх заповнювати:

Категорія доходів: кишенькові від батьків, подарунок від бабусі. Загальна сума доходів. Категорія витрат: новий блокнот, круасан, проїзд. Сума витрат.

Після кожного запису продовжуй традицію обговорень, запитуй, чи дитина задоволена купленим і чи придбала б цю річ зараз.

Аналіз — важлива складова обліку фінансів. Без нього немає сенсу записувати витрати, — додає Яна.

Проаналізувавши витрати, поговори з дитиною про більші фінансові цілі та заощадження. Це допоможе самостійно рухатися до великих цілей маленькими кроками.

Дозволяй робити імпульсивні покупки

Дай дитині свободу для експериментів. Бачиш недоречні витрати — не свари. Краще вчитися втамовувати й аналізувати імпульсивні бажання з малим бюджетом, ніж з великими сумами у майбутньому.

Адже незадоволена потреба не зникає, а виринає у дорослому віці. У майбутньому амбітна дитина будуватиме кар’єру, щоб задовольнити дитяче “хочу”. А менш амбітна житиме за принципом: все, що хочу, мені недоступне.

Як говорити про інвестиції

Далеко не всі дорослі розуміються на інвестиціях, тому їм важко пояснити тему дитині. Не обов’язково починати з того, як працює криптовалюта чи як інвестувати в акції.

Проте ігнорувати цю тему теж не варто, бо для майбутнього інвестиційна грамотність буде доречною. Почни з книг, настільних ігор та розмов уже у 10–12-річному віці.

Ігри розвивають навички переговорів, продажу та партнерства, які безпосередньо впливають на дохід. Так підлітки можуть дізнатися, що таке акції, ROI, способи отримання пасивного доходу, а також прожити досвід ухвалення фінансових рішень.

У процесі навчання вони отримають знання, які дадуть впевненість у своїх діях. Тож у дорослому віці не боятимуться інвестувати, — пояснює експертка.

Ще одна перевага інвестицій — розпізнання маркетингових чи шахрайських пасток, як-от: бінарні опціони, ставки на спорт та інші варіанти отримання швидких грошей.

Джерела корисної інформації

Книги для дітей:

Котономіка, або Як коти економіку будували, Олексій Геращенко. Для дітей від восьми років.

Мрія на мільйон. Рушай у світ грошей та бізнесу, Сергій Вожжов. Для дітей 10–12 років.

Серія книг Фінансова грамотність для дітей Анни Гресь. Читати її можна з шести – семи років.

Як перетворити сотню баксів на мільйон доларів, Метт Фонтейн, Джеймс МакКенна, Джанін Глайста.

Книги для батьків:

Любов та бюджет і Малюк та бюджет, Любомир Остапів.

Як говорити з дітьми про гроші, Рон Лібер.

Зробіть із дитини фінансового генія, Бет Коблайнер.

Ігри:

Це Бізнес Крихітка, для дітей 9–12 років.

Лісові комерсанти, для дітей від шести років.

Cashflow або альтернативна українська гра Життєвий капітал. Рекомендовано грати з дорослим.

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