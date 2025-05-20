Мінімалка у 11 тисяч: що вигадали депутати і чи реально це втілити

Від початку року, коли оголосили, що більшість соціальних виплат не зростуть через складну економічну ситуацію, точаться розмови про збільшення мінімальної зарплати у 2025 році. Спершу підвищення хотіли втілити у квітні 2025, та цього не сталося.

Тепер зареєстрували новий законопроект, яким хочуть підвищити мінімальну зарплату українцям з липня цього року. Чи буде підвищення мінімальної зарплати з 1 липня 2025 — розповідаємо в матеріалі.

Підвищення мінімальної зарплати з 1 липня: чи буде воно

Народний депутат України з партії Батьківщина та Голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець опублікував на своїй сторінці повідомлення, що зареєстрував законопроект №13164-1 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян.

У бюджеті на 2025 рік мінімальна зарплата українців закладена на рівні 8000 грн. Проте у законі про щомісячну грошову виплату йдеться, що мінімалка не має бути меншою за прожитковий мінімум для працездатних.

При цьому у березні 2025 року фактичний розмір прожиткового мінімуму становив 10800 грн, а мінімальну заробітну плату затверджено у розмірі 8000 грн, або 74,1% до фактичного прожиткового мінімуму, визначеного за методологією.

Нардеп вважає це порушенням Конституції України, а конкретно статті 22 про недопущення зменшення соціальних стандартів.

Саме тому законопроект пропонує поетапне підвищення мінімальної зарплати, починаючи з липня 2025.

Водночас найголовнішим лишається питання, де взяти кошти на підвищення зарплат, адже їх банально вже не вистачає навіть для війська. У законопроекті йдеться, що брати кошти на підвищення зарплат пропонують від скорочення другорядних витрат.

Тож проект закону скидається радше на мало обмірковану пропозицію, ніж на реальний механізм підняття зарплат громадянам.

У Міністерстві фінансів України натомість поділилися планами про підвищення зарплат українцям, однак на 2026-2028 роки. Мінфін хоче підвищувати зарплати так:

з 01.01.2026 – 8688 грн;

01.01.2027 – 9374 грн;

01.01.2028 – 10 059 грн.

Таке бачення частково збігається з прогнозами НБУ. В установі ділилися, що зростання середньої мінімалки можливе з 2026 року до рівня 8370 грн. А у 2027 році мінімальна зарплата може зрости до 8950 грн.

Водночас Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає збереження мінімальної зарплати у розмірі 8000 грн.

Раніше ми розповідали про мінімальну зарплату 2025.

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