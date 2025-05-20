Мінімалка у 11 тисяч: що вигадали депутати і чи реально це втілити

Фото Unsplash Від початку року, коли оголосили, що більшість соціальних виплат не зростуть через складну економічну ситуацію, точаться розмови про збільшення мінімальної зарплати у 2025 році. Спершу підвищення хотіли втілити у квітні 2025, та цього не сталося. Тепер зареєстрували новий законопроект, яким хочуть підвищити мінімальну зарплату українцям з липня цього року. Чи буде підвищення мінімальної зарплати з 1 липня 2025 — розповідаємо в матеріалі. Підвищення мінімальної зарплати з 1 липня: чи буде воно Народний депутат України з партії Батьківщина та Голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець опублікував на своїй сторінці повідомлення, що зареєстрував законопроект №13164-1 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян.У бюджеті на 2025 рік мінімальна зарплата українців закладена на рівні 8000 грн. Проте у законі про щомісячну грошову виплату йдеться, що мінімалка не має бути меншою за прожитковий мінімум для працездатних. При цьому у березні 2025 року фактичний розмір прожиткового мінімуму становив 10800 грн, а мінімальну заробітну плату затверджено у розмірі 8000 грн, або 74,1% до фактичного прожиткового мінімуму, визначеного за методологією. Нардеп вважає це порушенням Конституції України, а конкретно статті 22 про недопущення зменшення соціальних стандартів. Саме тому законопроект пропонує поетапне підвищення мінімальної зарплати, починаючи з липня 2025. Читати на тему Чи підвищать мінімальну зарплату до 9100 грн: що відомо про законопроект Розповідаємо, які заплановані зміни для мінімальної зарплати протягом 2025 року. Водночас найголовнішим лишається питання, де взяти кошти на підвищення зарплат, адже їх банально вже не вистачає навіть для війська. У законопроекті йдеться, що брати кошти на підвищення зарплат пропонують від скорочення другорядних витрат. Тож проект закону скидається радше на мало обмірковану пропозицію, ніж на реальний механізм підняття зарплат громадянам. У Міністерстві фінансів України натомість поділилися планами про підвищення зарплат українцям, однак на 2026-2028 роки. Мінфін хоче підвищувати зарплати так: з 01.01.2026 – 8688 грн; 01.01.2027 – 9374 грн; 01.01.2028 – 10 059 грн. Таке бачення частково збігається з прогнозами НБУ. В установі ділилися, що зростання середньої мінімалки можливе з 2026 року до рівня 8370 грн. А у 2027 році мінімальна зарплата може зрости до 8950 грн. Водночас Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає збереження мінімальної зарплати у розмірі 8000 грн. Раніше ми розповідали про мінімальну зарплату 2025. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Економіка України, Зарплата, фінанси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter