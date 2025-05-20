Економія

Мінімалка у 11 тисяч: що вигадали депутати і чи реально це втілити

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 20 Травня 2025, 14:00
мінімальна зарплата 11 тисяч
Фото Unsplash
Мінімалка у 11 тисяч: що вигадали депутати і чи реально це втілити
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Мінімалка у 11 тисяч: що вигадали депутати і чи реально це втілити
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