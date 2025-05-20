Экономия

Минималка 11 тысяч: что придумали депутаты и реально ли это воплотить

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 мая 2025, 14:00
минимальная зарплата 11 тысяч
Фото Unsplash
Минималка 11 тысяч: что придумали депутаты и реально ли это воплотить
Читать дальше
Куда поступать в 2025 году? ТОП-10 университетов для будущих психологов
Минималка 11 тысяч: что придумали депутаты и реально ли это воплотить
Читать дальше
Сколько лет действительны результаты НМТ и можно ли в последующие годы по ним поступать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь