Минималка 11 тысяч: что придумали депутаты и реально ли это воплотить

С начала года, когда объявили, что большинство социальных выплат не поднимут из-за сложной экономической ситуации, ведутся разговоры об увеличении минимальной зарплаты в 2025 году. Сперва повышение хотели воплотить в апреле 2025, но этого не произошло.

Теперь зарегистрировали новый законопроект, которым хотят повысить минимальную зарплату украинцам с июля этого года. Будет ли повышение минимальной зарплаты с 1 июля 2025 года — рассказываем в материале.

Повышение минимальной зарплаты с 1 июля: будет ли оно

Народный депутат Украины из партии Батьківщина и председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец опубликовал на своей странице сообщение, что зарегистрировал законопроект №13164-1 О внесении изменений в статью 4 Закона Украины О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан.

В бюджете на 2025 год минимальная зарплата украинцев заложена на уровне 8000 грн. Однако в законе о ежемесячной денежной выплате говорится, что минималка не должна быть меньше прожиточного минимума для трудоспособных.

При этом в марте 2025 года фактический размер прожиточного минимума составлял 10800 грн, а минимальная заработная плата утверждена 8000 грн, или 74,1% к фактическому прожиточному минимуму, определенному по методологии.

Нардеп считает это нарушением Конституции Украины, а именно статьи 22 о недопущении уменьшения социальных стандартов.

Именно поэтому законопроект предлагает поэтапное повышение минимальной зарплаты, начиная с июля 2025 года.

В то же время, главным остается вопрос, где брать деньги на повышение зарплат, ведь их банально уже не хватает даже для войска. В законопроекте говорится, что брать деньги на повышение зарплат предлагают от сокращения второстепенных расходов.

Поэтому проект закона похож скорее на малообдуманное предложение, чем на реальный механизм поднятия зарплат гражданам.

В Министерстве финансов Украины поделились планами о повышении зарплат украинцам, однако на 2026-2028 годы. Минфин хочет повышать зарплаты так:

с 01.01.2026 – 8688 грн;

01.01.2027 – 9374 грн;

01.01.2028 – 10 059 грн.

Такое видение частично совпадает с прогнозами НБУ. В учреждении делились, что рост средней минималки возможен с 2026 года до уровня 8370 грн. А в 2027 году минимальная зарплата может возрасти до 8 950 грн.

В то же время, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает сохранение минимальной зарплаты в размере 8000 грн.

Раньше мы рассказывали о минимальной зарплате 2025 года.

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