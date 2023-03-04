Гроші люблять бути під контролем: секрети управління власними фінансами

Скільки б ти не заробляв(-ла) — цього завжди буде мало. З цим парадоксом після підвищення зарплатні знайомий(-а) ледь не кожен(-на).

Однак за грамотного управління бюджетом гроші не тектимуть крізь пальці, адже всі витрати будуть контрольовані, а необдумані покупки — зведені до найменшого.

Секретами якісного й ефективного управління особистим бюджетом поділився фінансовий директор Антон Новохатній.

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Що таке управління фінансами й для чого воно?

Спершу розберімося, що передбачає управління фінансами. Бо раз на місяць переглядати загальну суму своїх витрат — далеко не повноцінний контроль.

Управління особистими фінансами — це керування фінансовими ресурсами особи або сім’ї, що охоплює: доходи, витрати, збереження та інвестиції.

Основна мета — досягнення фінансової стабільності. Саме стабільність забезпечить тобі можливість задовольняти свої потреби й бажання та не доведе до порогу сумнівних організацій із мікрозаймів.

Якщо ти хочеш жити краще та витрачати більше, потрібно заробляти більше або контролювати “некорисні” витрати, — каже Антон Новохатній.

Способи управління фінансами

Отож основа управління фінансами — це відстеження особистих прибутків та витрат. Розуміння, куди ти витрачаєш свої кошти, допоможе відловити імпульсивні покупки та визначити сфери, де можна скоротити витрати.

Фінансовий експерт розповів кілька способів, які допоможуть якісно відслідковувати та контролювати прибутки та витрати.

Мобільні застосунки

Мобільні застосунки можуть значно спростити відстеження витрат та планування бюджету. До прикладу, можна під’єднати до них усі банківські рахунки та картки, щоб автоматично відображалися транзакції.

Таких застосунків існує багато. Антон Новохатній поділився кількома перевіреними: Mint, Goodbudget, YNAB, Money Lover, Money Pro та Personal Capital.

Однак є й мінус: функція автоматичного завантаження даних з картки в застосунок на території України поки що недоступна, тож доведеться вносити їх власноруч.

Попри цю незручність, застосунки все-таки зручний інструмент. Адже вони завжди під рукою, дозволяють розподіляти витрати за категоріями та відстежувати витрати. А до заповнення даних вручну можна звикнути, виокремлюючи на це до 15 хвилин щодня.

Замість них можна користуватися українськими банками. Наразі кожен з них має зручний застосунок, де надає користувачам функціонал відстеження руху фінансів та розподіл витрат за категоріями.

Єдина незручність у тому, що банківських рахунків у сучасних людей кілька, а також люди користуються готівкою. То як усе синхронізувати?

Журнал витрат

Синхронізувати різні витрати допоможе старий, але надійний та перевірений метод — журнал витрат.

Ведення журналу може бути чудовим способом відстежувати витрати. Просто збирай чеки та записуй все, на що витрачаєш гроші, в електронну таблицю на смартфоні, планшеті чи комп’ютері.

Якщо ж ти розраховуєшся карткою, то навіть чеки не знадобляться. Адже усі транзакції зберігаються в історії та відображаються у застосунку твого банку.

Наприкінці тижня або місяця переглядай платежі й розподіляй їх за різними категоріями. Це, розповідає експерт, допоможе побачити закономірності у витратах і визначити сфери, в яких можна їх скоротити.

Метод конверта та готівки

Ще один спосіб відстежувати свої витрати — використовувати конверти або готівку для певних категорій витрат.

Наприклад, можна щотижня знімати певну суму й використовувати її лише для оплати продуктів. Коли готівка закінчиться, то це означає, що бюджет на тиждень вичерпано.

— Це корисний спосіб залишатися підзвітним бюджету та уникати перевитрат, — розповідає Антон Новохатній.

Перевіряй банківські виписки

Навіть якщо ти не користуєшся застосунком для бюджетування, не ведеш журнал витрат тощо, все одно можна відстежувати свої витрати. У цьому допоможе регулярний перегляд банківських виписок.

Шукай закономірності й визначай сфери, де є перевитрата коштів. Це може бути корисним способом залишатися в курсі фінансової ситуації й вносити корективи за потреби, — стверджує Антон.

Експерт додав, що відстеження персональних фінансів — це процес, який вимагає часу та терпіння, тож новачкам у відстеженні бюджету це знадобиться.

Хоча персональні фінанси не дають відповіді на питання “де взяти гроші?”, вони можуть допомогти краще зрозуміти як ти їх витрачаєш.

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