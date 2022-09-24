Як не хвилюватися за свій бюджет? Владислав Осадчий про те, як зберегти фінанси під час війни

Зараз паски деяких українців сильно затягнулися, адже ціни зросли, дехто втратив роботу та має складнощі зі своїм бюджетом.

Відомий економіст, ліцензований фінансовий консультант Владислав Осадчий дав кілька порад, як зберегти свої фінансові активи за нинішньої непростої ситуації.

Що робити в поточну кризу, щоб зберегти свої гроші?



— Збирати знання. Сьогодні як ніколи важливо отримувати вчасно інформацію та якісно її застосовувати. Дізнайся, як улаштовані інвестиції, вивчай принцип роботи фондових ринків. Ці знання, безсумнівно, допоможуть у найближчому майбутньому.

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Фінансова подушка

Намагайся поповнювати фінансову подушку. Це фінансовий фундамент, запас міцності. Сьогодні питання “подушки” особливо важливе. Рекомендований розмір — від трьох до шести місячних зарплат. Хтось радить накопичити суму, еквівалентну твоєму річному доходу.

Якщо подушки досі немає, надзвичайно важливо приступити до її формування, почавши відкладати хоч якусь частину доходу (рекомендований розмір — від 10% грошових надходжень).

Єдиний, але вагомий мінус накопичень під матрацом — інфляція. Вона здатна за деякий час знецінити твої заощадження. Тому треба інвестувати з розумом.

На що рекомендуєте звернути увагу насамперед?

Інвестиції

— Саме час створити інвестиційний план та розробити власну стратегію збільшення капіталу.

Ще раз зваж усі ризики й виріши, які типи активів є прийнятними для тебе, а які категорично не підходять.

Раджу купувати цінні папери. Диверсифікувати. Використовувати різні активи — від валюти та цінних паперів до нерухомості та дорогоцінних металів. Вивчи свій портфель. Можливо, настав час розширити спектр фінансових інструментів?

Альтернативні джерела прибутку

— Хтось може почати вкладатися у криптовалюту, хтось — у фізичне золото (металеві зливки та інвестиційні монети). Але пам’ятай, що крипта — дуже волатильний (ризикований — ред.) актив, а вартість золота перебуває на максимумі.

А чого не варто робити?

— Не варто піддаватися паніці. Пам’ятаєш притчу про кільце Соломона та напис “Усе минає”? Так само і тут, рано чи пізно всі житимуть у нових реаліях.

Я б не намагався зіграти на курсі валюти.

Занадто висока ціна: максимальний ризик і купа нервів. Вкрай не рекомендується це робити, використовуючи залучені кошти. Інакше, крім нервового зриву, ти ризикуєш серйозно поринути у борги.

Не варто купувати неперевірені активи. Особливо набувати активів з непередбачуваним ціноутворенням. У будь-якому разі спершу проведи ревізію наявних активів і зобов’язань і переконайся, що маєш вільні гроші, щоб купувати сумнівні фінансові продукти.

Не рекомендую щодня перевіряти свій портфель.

Навряд чи є сенс витрачати дорогоцінний час на вивчення того, як сильно “просіла” у вартості та чи інша акція у твоєму портфелі. Ці висновки можуть лише засмутити та підштовхнути до необачних рішень.

Підбиймо підсумки. Головне — не втрачати самовладання?

— Саме так. Не піддаватися емоціям. Натиснути на паузу. Добре все обдумати, зваживши всі “за” та “проти”. Не варто сприймати всю отриману інформацію на віру та ухвалювати фінансові рішення на основі чуток.

Щоб твої фінанси були у безпеці, насамперед треба навчитися планувати свій особистий бюджет. Раніше ми розповідали, як це зробити.

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