Економія

Як не хвилюватися за свій бюджет? Владислав Осадчий про те, як зберегти фінанси під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Вересня 2022, 15:30
Як вести бюджет під час війни: Владислав Осадчий розповів, як зберегти фінанси

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