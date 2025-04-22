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“Дитина просить забагато грошей в школу: що робити?”

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“Дитина просить забагато грошей в школу: що робити?”
Таміла Джафарова

Дитяча психологиня, педагогиня з раннього та дошкільного розвитку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Квітня 2025, 19:00
дитина просить багато грошей
Фото Unsplash

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