“Дитина просить забагато грошей в школу: що робити?”

Навчання дитини — це не лише про читання та письмо. Важливими є уроки фінансової грамотності. Однак не завжди така наука здобувається легко й швидко: до дорослого життя дитина проходить чимало спроб та помилок, щоб навчитися поводитися з грішми.

У шкільний період діти стикаються з віковими кризами, моментом підтвердження статусу та спокусами перед купівлею чогось нового. Але що робити, якщо дитина просить забагато грошей?

Взагалі у більшості ситуаціях я рекомендую батькам поставити себе на місце дитини, щоб краще зрозуміти, що вона відчуває. Можна припустити, щоб вам, батькам, хотілось почути від важливих для вас людей в такий момент, і тоді обдумати пояснення.

Важливо не забувати про відвертість та чесність перед дитиною. Спокійно поясни, що сімейний бюджет має свої межі й що варто розподіляти гроші таким чином, щоб задовольнити всі потреби родини. Наведи приклади витрат на продукти, комунальні послуги, одяг, щоб дитина могла зрозуміти рішення батьків і вибір в розпорядженні грошима.

Що робити, якщо дитина каже, що в інших дітей батьки виділяють більше грошей для них?

Це дуже хороший спосіб навчити дитину не порівнювати себе з іншими. Поясни дитині, що всі люди різні, в кожного свої потреби, свої можливості. Допоможи дитині зрозуміти, що у родини є свої витрати, обставини, що спричиняють ці витрати та фінансові можливості.

Важливо, щоб дитина зрозуміла, що потрібно вміти жити в межах своїх можливостей і навчитися керувати грошима.

Ти також можеш поговорити з дитиною про інші цінності, які важливі для вашої родини, наприклад, певні моральні чесноти — це буде вчити дитину, що матеріальне не завжди є найважливішими.

Дитина ображається через гроші: що робити

Навіть, якщо виникає конфлікт, все одно підтримуй відкритий діалог з дитиною та вислуховуй її думку. Потрібно уникати фраз на кшталт: “кажи, що завгодно, але нічого не зміниться”, “нервуй скільки хочеш, грошей більше не буде” або “будеш влаштовувати конфлікти — взагалі грошей не дам”.

Це про маніпуляцію і буде ще більше розпалювати вогнище конфлікту — а нам важливо, щоб дитина помітила, що батьки розуміють її потреби та бажання.

Замість того, щоб просто відмовляти, шукай разом з дитиною компроміси. Наприклад, можна домовитися про певну суму грошей на тиждень або місяць і разом вирішувати, як їх краще використовувати. Або дати дитині самостійно обрати, на що вона буде використовувати свої особисті кошти.

Якщо ж дитина починає бунтувати, батькам важливо залишатися спокійним і не розпалювати конфлікт, не починати теж “іти у бунт”. Це буває складно — тому найкращим способом буде залишити дитину, сказати, що емоційні реакції не допоможуть розв’язати проблему і піти, дати дитині заспокоїтись і відчути свої емоції.

Такий спосіб допоможе батькам не зірватись, а також заспокоїтись і прослідкувати свою реакцію. Повернись до обговорення ситуації вже після того, коли всі заспокояться. Поговоріть про наслідки, які бувають в нераціональних витратах.

Також поговоріть про важливість відповідального ставлення до грошей. Поясни, що гроші — це не так легко і, що потрібні сили й час для того, щоб мама чи тато могли їх заробляти — і тому потрібно вміти раціонально розпоряджатися ними.

Скільки грошей давати дитині в школу: поради психологині

Обговори з дитиною, на що вона хоче витратити або вже витрачає гроші. Разом з нею визначте, які витрати є найважливішими та порахуй приблизні витрати за день.

Запропонуй скласти бюджет і розділити його на групи (обід, транспорт, шкільне приладдя тощо).

Покажи, як ти розрахував (-ла) приблизні витрати на день і поясни, що цієї суми буде достатньо для того, щоб покрити основні потреби дитини. Дай дитині можливість висловити свою думку і пропозиції. Спробуйте разом вирішити, де можна зекономити або де знайти додаткові джерела доходу, наприклад, через виконання роботи по дому.

Навчання фінансової грамотності з дитинства допоможе дитині краще розуміти цінність грошей і відповідально ставитися до витрат у майбутньому.

Тому — не забувай шукати компроміс в таких ситуаціях з дитиною. Давай їй можливість висловлювати свою думку та уважно вислуховуй її. Намагайся зрозуміти, які саме емоції виникають у твоєї дитини та що саме вона хотіла б почути.

Раніше ми запитали фінансистку, скільки грошей давати дитині в школу та як розрахувати таку суму: читай за посиланням.

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