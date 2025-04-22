“Дитина просить забагато грошей в школу: що робити?”

Фото Unsplash Навчання дитини — це не лише про читання та письмо. Важливими є уроки фінансової грамотності. Однак не завжди така наука здобувається легко й швидко: до дорослого життя дитина проходить чимало спроб та помилок, щоб навчитися поводитися з грішми. У шкільний період діти стикаються з віковими кризами, моментом підтвердження статусу та спокусами перед купівлею чогось нового. Але що робити, якщо дитина просить забагато грошей? Взагалі у більшості ситуаціях я рекомендую батькам поставити себе на місце дитини, щоб краще зрозуміти, що вона відчуває. Можна припустити, щоб вам, батькам, хотілось почути від важливих для вас людей в такий момент, і тоді обдумати пояснення.Важливо не забувати про відвертість та чесність перед дитиною. Спокійно поясни, що сімейний бюджет має свої межі й що варто розподіляти гроші таким чином, щоб задовольнити всі потреби родини. Наведи приклади витрат на продукти, комунальні послуги, одяг, щоб дитина могла зрозуміти рішення батьків і вибір в розпорядженні грошима. Що робити, якщо дитина каже, що в інших дітей батьки виділяють більше грошей для них? Це дуже хороший спосіб навчити дитину не порівнювати себе з іншими. Поясни дитині, що всі люди різні, в кожного свої потреби, свої можливості. Допоможи дитині зрозуміти, що у родини є свої витрати, обставини, що спричиняють ці витрати та фінансові можливості. Важливо, щоб дитина зрозуміла, що потрібно вміти жити в межах своїх можливостей і навчитися керувати грошима. Ти також можеш поговорити з дитиною про інші цінності, які важливі для вашої родини, наприклад, певні моральні чесноти — це буде вчити дитину, що матеріальне не завжди є найважливішими. Читати на тему Фінансова грамотність з пелюшок: як навчити дитину поводитися з грошима Як навчити дитину фінансової грамотності змалечку: поради батькам. Дитина ображається через гроші: що робити Навіть, якщо виникає конфлікт, все одно підтримуй відкритий діалог з дитиною та вислуховуй її думку. Потрібно уникати фраз на кшталт: “кажи, що завгодно, але нічого не зміниться”, “нервуй скільки хочеш, грошей більше не буде” або “будеш влаштовувати конфлікти — взагалі грошей не дам”. Це про маніпуляцію і буде ще більше розпалювати вогнище конфлікту — а нам важливо, щоб дитина помітила, що батьки розуміють її потреби та бажання. Замість того, щоб просто відмовляти, шукай разом з дитиною компроміси. Наприклад, можна домовитися про певну суму грошей на тиждень або місяць і разом вирішувати, як їх краще використовувати. Або дати дитині самостійно обрати, на що вона буде використовувати свої особисті кошти. Pixabay Якщо ж дитина починає бунтувати, батькам важливо залишатися спокійним і не розпалювати конфлікт, не починати теж “іти у бунт”. Це буває складно — тому найкращим способом буде залишити дитину, сказати, що емоційні реакції не допоможуть розв’язати проблему і піти, дати дитині заспокоїтись і відчути свої емоції. Такий спосіб допоможе батькам не зірватись, а також заспокоїтись і прослідкувати свою реакцію. Повернись до обговорення ситуації вже після того, коли всі заспокояться. Поговоріть про наслідки, які бувають в нераціональних витратах. Також поговоріть про важливість відповідального ставлення до грошей. Поясни, що гроші — це не так легко і, що потрібні сили й час для того, щоб мама чи тато могли їх заробляти — і тому потрібно вміти раціонально розпоряджатися ними. Читати на тему Важко працюй, щоб гарно заробляти? П’ять шкідливих переконань про гроші, які ти нав’язуєш своїй дитині Негативні переконання та що не варто говорити дітям про гроші: пояснив Дмитро Карпачов. Скільки грошей давати дитині в школу: поради психологині Обговори з дитиною, на що вона хоче витратити або вже витрачає гроші. Разом з нею визначте, які витрати є найважливішими та порахуй приблизні витрати за день. Запропонуй скласти бюджет і розділити його на групи (обід, транспорт, шкільне приладдя тощо). Покажи, як ти розрахував (-ла) приблизні витрати на день і поясни, що цієї суми буде достатньо для того, щоб покрити основні потреби дитини. Дай дитині можливість висловити свою думку і пропозиції. Спробуйте разом вирішити, де можна зекономити або де знайти додаткові джерела доходу, наприклад, через виконання роботи по дому. Unsplash Навчання фінансової грамотності з дитинства допоможе дитині краще розуміти цінність грошей і відповідально ставитися до витрат у майбутньому. Тому — не забувай шукати компроміс в таких ситуаціях з дитиною. Давай їй можливість висловлювати свою думку та уважно вислуховуй її. Намагайся зрозуміти, які саме емоції виникають у твоєї дитини та що саме вона хотіла б почути. Раніше ми запитали фінансистку, скільки грошей давати дитині в школу та як розрахувати таку суму: читай за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Поради психолога, Розвиток дитини, фінанси, Школа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter