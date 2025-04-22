“Ребенок просит много денег в школу: что делать?”

Обучение ребенка — это не только о чтении и письме. Важны и уроки финансовой грамотности. Однако не всегда такая наука приобретается легко и быстро: ко взрослой жизни ребенок проходит немало попыток и ошибок, чтобы научиться обращаться с деньгами.

В школьный период дети сталкиваются с возрастными кризисами, моментом подтверждения статуса и соблазнами перед покупкой чего-то нового. Но что делать, если ребенок просит слишком много денег?

Вообще в большинстве ситуациях я рекомендую родителям поставить себя на место ребенка, чтобы лучше понять, что он чувствует. Можно предположить, чтобы вам, родителям, хотелось бы услышать от важных для вас людей в такой момент, и тогда обдумать объяснения.

Важно не забывать об откровенности и честности перед ребенком. Спокойно объясни, что семейный бюджет имеет свои пределы и что следует распределять деньги таким образом, чтобы удовлетворить все потребности семьи. Приведи примеры расходов на продукты, коммунальные услуги, одежду, чтобы ребенок мог понять решение родителей и выбор в распоряжении деньгами.

Что делать, если ребенок говорит, что другим детям родители выделяют больше денег для них?

Это очень хороший способ научить ребенка не сравнивать себя с другими. Объясни ребенку, что все люди разные, у каждого свои нужды, свои возможности. Помоги ребенку понять, что у семьи есть свои расходы, обстоятельства, вызвавшие эти расходы и финансовые возможности.

Важно, чтобы ребенок понял, что нужно уметь жить в пределах своих возможностей и научиться управлять деньгами.

Ты также можешь поговорить с ребенком о других ценностях, которые важны для вашей семьи, например, определенные моральные ценности — это будет учить ребенка, что материальное не всегда самое важное.

Ребенок обижается из-за денег: что делать

Даже если возникает конфликт, все равно поддерживай открытый диалог с ребенком и выслушивай его мнение. Нужно избегать фраз типа: “говори что угодно, но ничего не изменится”, “нервируй сколько хочешь, денег больше не будет” или “будешь устраивать конфликты — вообще денег не дам”.

Это о манипуляции и будет еще больше разжигать костер конфликта — а нам важно, чтобы ребенок заметил, что родители понимают его потребности и желания.

Вместо того чтобы просто отказывать, ищи вместе с ребенком компромиссы. К примеру, можно договориться об определенной сумме денег на неделю или месяц и вместе решать, как их лучше использовать. Или дать ребенку самостоятельно выбрать, на что он будет тратить свои личные средства.

Если ребенок начинает бунтовать, родителям важно оставаться спокойными и не разжигать конфликт, не начинать тоже “идти в бунт”. Это бывает сложно, поэтому лучшим способом будет оставить ребенка, сказать, что эмоциональные реакции не помогут решить проблему и уйти, дать ребенку возможность успокоиться и почувствовать свои эмоции.

Такой способ поможет родителям не сорваться, успокоиться и проследить свою реакцию. Вернись к обсуждению ситуации уже после того, как все успокоятся. Поговорите о последствиях, которые бывают в нерациональных тратах.

Также поговорите о важности ответственного отношения к деньгам. Объясни, что деньги — это не так легко и нужны силы и время для того, чтобы мама или папа могли их зарабатывать — и поэтому нужно уметь рационально распоряжаться ими.

Сколько денег давать ребенку в школу: советы психолога

Обсуди с ребенком, на что он хочет потратить или уже тратит деньги. Вместе с ним определите, какие расходы более важны и посчитай приблизительные расходы за день.

Предложи составить бюджет и поделить его на группы (обед, транспорт, школьные принадлежности и другое).

Покажи, как ты рассчитал (-а) приблизительные расходы на день и объясни, что этой суммы будет достаточно для того, чтобы покрыть основные потребности ребенка. Дай ребенку возможность высказать свое мнение и предложение. Попытайтесь вместе решить, где можно сэкономить или где найти дополнительные источники дохода, например, через выполнение работы по дому.

Учеба финансовой грамотности с детства поможет ребенку лучше понимать ценность денег и ответственно относиться к тратам в будущем.

Поэтому не забывай искать компромисс в таких ситуациях с ребенком. Давай ему возможность выражать свое мнение и внимательно выслушивай его. Старайся понять, какие именно эмоции возникают у твоего ребенка, и что именно он хотел бы услышать.

Раньше мы расспросили финансиста, сколько денег давать ребенку в школу и как рассчитать такую ​​сумму, — читай по ссылке.

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