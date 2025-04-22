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“Ребенок просит много денег в школу: что делать?”

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“Ребенок просит много денег в школу: что делать?”
Тамила Джафарова

Детский психолог, педагог по раннему и дошкольному развитию

Виктория Мельник, журналист сайта 22 апреля 2025, 19:00
дитина просить багато грошей
Фото Unsplash

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