Это мало или много? Сколько денег давать ребенку в школу

Мы живем в материальном мире, поэтому вопрос, давать ли ребенку карманные деньги — не может не возникнуть. Ведь ребенок, как и все взрослые, нуждается в средствах на собственные расходы.

Однако актуальными остаются два других: сколько давать денег ребенку и с какого возраста?

Чтобы тебе было легче с этим разобраться, мы собрали мнения экспертов, сколько денег давать ребенку в школу, чтобы это не “било” по семейному бюджету и когда это становится уместно начинать.

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С какого возраста давать ребенку деньги

Соучредитель юридической компании Любомир Кузюткин говорит: мнение экономистов сходится на том, что начинать давать средства ребенку стоит с шести или семи лет — то есть тогда, когда он идет в школу.

Однако обучать правилам обращения с деньгами стоит ещё до того, чтобы в школе это не стало для ребенка чем-то не очень понятным.

Общее правило: деньги можно давать тогда, когда ребенок освоит общие математические правила по сложению и вычитанию, а также поймет логическую последовательность цифр.

В начале важно узнавать у ребенка, на что именно он потратил деньги, а также объяснять, почему лучше выбирать между продуктами покупки, а не тратить все деньги на обе или больше позиции.

С возрастом суммы следует увеличивать, а выдавать деньги не каждый день, а раз в неделю или месяц — так у ребенка появятся навыки планирования своих финансов.

Сколько денег давать ребенку в школу

Если ребенок уже освоил азы сложения и вычитания, умеет отчислить необходимую сумму и сдачу, тогда можешь доверить ему несколько десяток. Во время и после первого класса такие суммы могут составлять 50-100 гривен.

Со временем суммы нужно увеличивать. Это можно делать раз в год, в день рождения, или дважды в год — как это удобно семье.

На начальном этапе лучше давать детям наличные деньги, а не карту. Во-первых, это безопаснее. Во-вторых, деньги в физическом виде дают ребенку понимание и чувство суммы, которую он тратит.

После окончания начальной школы ребенку можно выделять 500-800 гривен в месяц. Выдавать эти деньги ежедневно, раз в неделю или месяц — решать родителям.

Сумма для старшеклассников на свои нужды может составлять от двух до трех тысяч гривен.

Главное правило: карманные деньги — это не деньги на проезд, и не деньги, которые можно приравнять к подаренным, например, на день рождения. Карманные деньги родители выделяют на питание в школе, покупку продуктов, которые захотят дети или других, не дорогих вещей.

В подростковом возрасте возникает желание накапливать средства на мечты и цели. Как помочь ребенку достичь финансового благосостояния, мы рассказывали раньше.

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