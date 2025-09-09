Доводят до истощения: крымский политзаключенный похудел на 30 кг в колонии РФ

Яшар Шихаметов, которого россияне удерживают в колонии с начала лета, похудел на 30 килограммов и почти не может передвигаться. Крымская солидарность делится историей Яшара и как крымский татарин оказался в России.

Приговорили к 11 годам и доводят до истощения: история Яшара Шихаметова

Из-за разрушения суставов Яшар почти не может передвигаться. Мужчину в России приговорили к 11 годам лишения свободы. Жена Яшара, Лилия, поделилась, что мужчина отбывает наказание в исправительной колонии в поселке Яя Кемеровской области.

В конце июня 2025 года Яшара перевезли в колонию из лечебного учреждения ФКЛПУ ОТБ-1 в Саратове.

Лежал в тюремной больнице в Саратове, там до конца не пролечился, его этапировали.

Яшар не может ходить из-за разрушения суставов ног. Еду ему приносят, а на встречи с адвокатом он может добраться только на кресле колесном .

Если хожу, то с костылями. Расстояние 50 метров я преодолеваю за два с половиной часа. После ходьбы все очень болит, приходится пить обезболивающие. От лекарства, из-за язвы, болит желудок, — рассказывал Яшар Шихаметов.

Из-за такого состояния здоровья крымскому татарину разрешили два дополнительных часа отдыха в колонии днем, сон на жесткой кровати и тапки, ведь другую обувь он носить не может. Документы об инвалидности Яшару сделать не успели, ведь этапирование произошло быстрее.

Сейчас мужчине доступны валерьянка, лекарства от давления и обезболивающие. Все лекарства передают родные. Колония ничего не выдает.

Кроме того, российские медики констатировали у Яшара увеличение печени и камней в почках.

У меня стерты межпозвоночные диски, разрушены суставы второй или третьей степени: тазобедренная, коленная и на ступнях, повышенное давление, болит сердце, подозрение на сахарный диабет, головные боли, болят уши и плохо слышит правое ухо, ухудшение зрения, имеется одышка.

Сейчас мужчина обратился к руководству колонии и попросил о переводе в больницу и установлении инвалидности.

Уголовное дело против Яшара и еще пятерых крымских татар возбуждено в феврале 2021 года после массовых обысков в Крыму. Его обвинили в участии в Хизб ут-Тахрире, которая разрешена в Украине, но запрещена в РФ. Хизб ут-Тахрир — это международная исламская политическая партия, желающая восстановить исламский образ жизни путем установления халифата.

По версии россиян, во время работы в кафе Яшар Шихаметов занимался идеологической и антиконституционной деятельностью, ведь якобы привлекал новых сторонников в партию.

Осудить Яшара смогли благодаря скрытым свидетельствам очевидцев. В сентябре 2022 года Южный окружной военный суд приговорил Яшара к 11 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор утвердили в апелляции и кассации.

