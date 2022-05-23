Дерусифікація Одеси: чому в місті не прибирають пам’ятники ворожим діячам та не перейменовують вулиці

Дерусифікувати Одесу закликає депутат Одеської міськради Петро Обухов. Історики порахували — у місті 117 вулиць, проспектів, провулків і парків, названих на честь російських діячів. Водночас посадовець каже: “Коли по всій країні вже на повну змінюють назви — в Одесі питання дерусифікації ще навіть не виносили на розгляд”.

— В місті є вулиця Дмитра Донського, Олександра Невського — це московський та новгородський князі. Що вони роблять в Одесі? — запитує депутат міської ради Петро Обухов.

Ці діячі не мають жодного відношення до історії міста та області. Депутат наголошує, що після звірств, які російські військові вчинили з Одесою, тут не має бути нічого пов’язаного з Росією.

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На тлі декомунізації в Одесі завжди виникали скандали. Наприклад, проспекту Небесної сотні кілька разів повертали стару назву Маршала Жукова. Якщо до 24 лютого частина мешканців була проти перейменування, то тепер одесити прагнуть позбутися всього російського.

Найбільші суперечки точаться навколо монументу Катерині II, що у середмісті, біля Приморського бульвару. Встановили його 2007 року. Тоді монумент викликав шквал критики, а після анексії Криму та окупації частини Донбасу його вже намагалися прибрати.

Вона прив’язала селян до землі, що називається кріпосне право, — каже історик Андрій Красножон.

Жителі міста кажуть, що на місці Катерини II треба встановити меморіал героям Азовсталі та захисникам Маріуполя.

Нагадаємо, в Україні з новою силою розпочався “пушкінопад”. Дивися, як зносять пам’ятники російським діячам культури на тлі війни.