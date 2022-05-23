Україна

Дерусифікація Одеси: чому в місті не прибирають пам’ятники ворожим діячам та не перейменовують вулиці

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 23 Травня 2022, 14:00

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