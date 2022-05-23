Дерусификация Одессы: почему в городе не убирают памятники вражеским деятелям и не переименовывают улицы

Дерусифицировать Одессу призывает депутат Одесского горсовета Петр Обухов. Историки посчитали — в городе 117 улиц, проспектов, переулков и парков названных в честь российских деятелей. В то же время говорит чиновник: “Когда по всей стране уже полностью меняют названия — в Одессе вопросы дерусификации еще даже не выносили на рассмотрение”.

— В городе есть улица Дмитрия Донского, Александра Невского — это московский и новгородский князья. Что они делают в Одессе? — спрашивает депутат городского совета Петр Обухов.

Эти деятели не имеют никакого отношения к истории города и области. Депутат подчеркивает, что после зверств, которые российские военные совершили с Одессой, здесь не должно быть ничего связанного с Россией.

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На фоне декоммунизации в Одессе всегда возникали скандалы. Например, проспекту Небесной сотни несколько раз возвращали старое название — Маршала Жукова. Если до 24 февраля часть жителей была против переименования, то теперь одесситы стремятся избавиться от всего российского.

Самые большие споры идут вокруг монумента Екатерине II, расположенного в центре города, возле Приморского бульвара. Установили его в 2007 году. Тогда монумент вызвал шквал критики, а после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса его уже пытались убрать.

Она привязала крестьян к земле, что называется крепостное право, — говорит историк Андрей Красножон.

Жители города говорят, что на месте Екатерины II следует установить мемориал героям Азовстали и защитникам Мариуполя.

Напомним, в Украине с новой силой начался “пушкинопад”. Смотри, как сносят памятники российским деятелям культуры на фоне войны.