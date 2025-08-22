День Одеси 2025: коли заснували найбільше портове місто України та за що ми любимо його зараз

Одеса є найбільшим портовим містом України. І хоч через повномасштабну війну торгівля через одеський порт є значно ускладненою, однак місто все одно радо зустрічає туристів й готове познайомити українців з великою частиною своїх памʼяток.

Коли День Одеси у 2025 році та яка історія цього славетного міста — розповідаємо далі.

День Одеси 2025: дата святкування

Традиційно День Одеси відзначають 2 вересня. У 2025 році День міста Одеса припадає на вівторок.

Як і минулих років, цьогоріч Одеса не буде проводити святкувань на честь свого Дня заснування.

Офіційно цьогоріч місту виповнюється 231 років з дня заснування.

Однак чимало дослідників історії міста не погоджуються з цим, й мають на те всі підстави: адже десятками років Росія фальсифікувала власну історію та переписувала історію України-Русі. Тому за іншими даними, місту вже понад 600 років.

Зокрема, раніше одеський науковець Тарас Гончарук пояснив для газети День, що штурм міста Хаджибей військами Жозепа де Рібаса та перейменування на Одесу не означає фактичного заснування портового міста.

— Зверніть увагу, турки виводять дату заснування Стамбула від появи давньогрецького міста Візантія, а не від дати штурму їхніми предками Константинополя, адже стародавня історія міста — це предмет гордості його мешканців, — каже науковець.

Історія Одеси: що відомо

Офіційною датою заснування вважається 1794 рік: тоді за наказом російської цариці Катерини II, яка знищила українське козацтво та започаткувала російську традицію крадіжок історії інших країн, на місці турецької фортеці Хаджибей було закладено нове місто.

Та коли ти цікавишся питанням, хто заснував Одесу, варто розуміти, що насправді історія цього регіону та Одеси зокрема набагато старша.

Перші поселення тут існували ще задовго до заснування Одеси, були засновані близько VII століття до н. е.-III століття н. е. давньогрецькими колоністами. Згодом місцевість заселила Ногайська орда, яка з часом стала частиною відомої Золотої орди.

Вважається, що у 1341 році узбережжя захопило Велике Князівство Литовське, яке й заклало тут фортецю Коцюбіїв. У XV столітті вона перейшла під владу османів, отримавши назву Хаджибей.

І лише з 1789 року у життя Хаджибею прийшла Російська імперія, яка й перейменувала місто на Одесу.

За наступні сотні років місто перебувало під владою різних держав: УНР та Української держави під час українсько-більшовицьких воєн, потім місто було в складі УРСР.

В часи Другої світової війни — під окупацією Румунії.

Одеса швидко розвивалася саме завдяки виходу до моря, тож зовсім скоро стала не лише портовим містом, а й осередком торгівлі, туризму та культурного розвитку.

Походження назви Одеса: що кажуть науковці

За словами науковця Тараса Гончарука, назва Одеса, ймовірно, походить з античних поселень.

— Назва нашого міста пов’язується з античним Одесосом і, певно відомо, що це місто-держава було на місці нинішнього болгарського міста Варна. На місці ж теперішньої Одеси було принаймні три давньогрецькі поселення, що входили до Ольвійської хори (округи), — пояснював він.

Однак є й інші припущення. Існує також версія, що назва Одеса має українське коріння. За деякими легендами, це слово могло походити від слів одіссея, одісеї, що асоціюються з далекими мандрівками та пригодами.

Однак дослідження як назви, так і загалом історії регіону, тривають й донині.

Місто також багате на історичні памʼятки культури. Зокрема, під час війни центр Одеси внесли до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: що це означає та які привілеї надає, ми розповідали раніше.

