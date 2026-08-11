Звездопад Персеиды 2026: когда в Украине можно увидеть десятки падающих звезд

Звездопад Персеиды в 2026 году достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа. Именно после полуночи и перед рассветом условия для наблюдений будут лучшими.

Что такое Персеиды, почему происходит звездопад и как его наблюдать — в материале Вікон.

Звездопад Персеиды 2026 12-13 августа 2026

Персеиды — это поток мелких частиц, которые оставила после себя комета 109P/Свифта—Туттля. Когда Земля ежегодно проходит сквозь этот шлейф, частицы врезаются в атмосферу на скорости около 59 км/с и сгорают, создавая звездопад. Сама комета имеет ядро около 26 км в диаметре и совершает оборот вокруг Солнца примерно за 133 года.

В этом году Персеиды активны примерно с 17 июля до 24 августа, но больше всего метеоров ожидается именно в ночь с 12 на 13 августа 2026 года. Если небо не закроют облака, можно увидеть около 50–75 метеоров в час, а Европейское космическое агентство допускает до 80–100 метеоров в час при условии темного чистого неба.

Название поток получил от созвездия Персея — именно там расположен его радиант, то есть условная точка, из которой метеоры будто вылетают. В Украине искать его стоит в северо-восточной части неба, недалеко от Кассиопеи. Однако смотреть прямо на Персея не стоит: метеоры возле радианта кажутся короче. Лучше перевести взгляд выше и немного в сторону, охватывая как можно большую часть неба.

Лучшее время для наблюдения — примерно с полуночи до рассвета 13 августа. Тогда ожидается пик звездопада Персеиды.

Интересно, что пик звездопада в этом году совпадает с новолунием 12 августа. Лунного света будет совсем мало, и он не будет мешать наблюдениям.

Где лучше всего смотреть августовский звездопад 2026

Если хочешь наблюдать звездопад Персеиды, убегай как можно дальше от освещенных участков. Даже свет из окон домов может снизить видимость и серьезно мешать.

А вот телескоп или бинокль не нужны: метеоры лучше наблюдать невооруженным глазом, поскольку они могут появляться в разных частях неба.

Лучше всего лечь в кресло или на каремат и смотреть вверх. Глазам нужно около 30 минут, чтобы адаптироваться к темноте, поэтому смартфон лучше отложить и ждать в темноте.

Нынешние Персеиды интересны еще и тем, что 12 августа ожидается солнечное затмение. В Украине оно будет частичным и продлится примерно с 20:10 до 20:53 по киевскому времени. Увидеть его можно преимущественно на западе Украины. Больше о солнечном затмении в августе 2026 года — читай в нашем другом материале.

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