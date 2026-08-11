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Звездопад Персеиды 2026: когда в Украине можно увидеть десятки падающих звезд

Ольга Петухова, редактор сайта 11 августа 2026, 16:00 3 мин.
звездопад персеиды
Фото Pexels

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