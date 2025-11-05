Можно ли оформить автомобиль, если у тебя нет прав — разъяснение адвоката

В Украине можно стать владельцем авто даже без водительских прав. Звучит немного непривычно, но закон четко разделяет — иметь машину и водить ее — это не одно и то же. Об этом в комментарии Вікнам рассказал адвокат и руководитель юридической фирмы “Костик Горлов” Егор Горлов.

Можно оформить машину без прав — реально ли это

Право собственности не требует наличия водительского удостоверения. Любой взрослый человек может оформить авто на себя без прав.

— Да, владельцем авто может быть любое дееспособное лицо, независимо от наличия водительского удостоверения. Право собственности и право управления транспортным средством — это два разных понятия, которые не зависят друг от друга, — поясняет адвокат.

Можно оформить машину на себя без прав несовершеннолетним

Несовершеннолетние лица (например, 17 лет) могут стать владельцами авто с согласия родителей или опекунов.

Несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет имеет частичную гражданскую дееспособность и может приобрести авто с согласия родителей или опекунов, — отмечает правозащитник.

Купить автомобиль без прав в кредит или лизинг — можно или нет

Покупка авто в кредит или лизинг без водительского удостоверения теоретически возможна, но банки и лизинговые компании могут устанавливать собственные правила.

— В то же время банк в договоре лизинга может самостоятельно требовать наличие водительских прав и отказывать в кредитовании при их отсутствии. Это право банка устанавливать собственные условия, — объясняет адвокат Егор Горлов.

Оформление авто без водительского удостоверения — как передать управление другому

Владелец может передать право управления другому лицу по доверенности. Это позволяет законно пользоваться автомобилем без наличия прав у владельца.

Владелец может передавать право управления по доверенности или даже устной договоренности, — отмечает адвокат.

Владелец авто без прав за рулем — какие штрафы

Управление автомобилем без водительского удостоверения является серьезным нарушением и карается законом. За первое нарушение предусмотрен штраф от 3 400 до 8 500 грн согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Повторное нарушение в течение года — штраф 40 800 грн с возможным лишением права управления на 5–7 лет и изъятием автомобиля.

Без прав за руль садиться категорически не стоит, — подводит итог Егор Горлов.

