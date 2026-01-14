Растаможка авто в 2026: для кого уже с 1 января стоимость увеличивается

В 2026 году растаможка автомобилей в Украине становится дороже, и больше всего изменения коснутся оплаты за электромобили.

Какова цена растаможивания авто в 2026 году — об актуальных изменениях читайте в материале.

Сколько стоит растаможка авто в 2026 году

Главное отличие 2026 года: с 1 января на электрокары снова начинает начисляться НДС в размере 20%, и это существенно повлияет на общую стоимость растаможки.

Для бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей формулы остаются теми же, что и ранее.

Общая сумма растаможки зависит от таможенной стоимости автомобиля, типа двигателя, его объёма (или ёмкости батареи для электромобилей) и возраста авто. Основные платежи:

ввозная пошлина

акцизный налог

НДС

дополнительные расходы (оформление, сертификация, услуги)

Основные изменения 2026 года, которые влияют на стоимость растаможивания авто

Электромобили теперь облагаются НДС 20%. НДС начисляется на стоимость автомобиля по договору купли-продажи.

Формулы расчёта ввозной пошлины и акциза остаются стандартными, но для электрокаров они специфические:

Ввозная пошлина: для электромобилей 0%, для остальных — 10% от таможенной стоимости.

Акциз: для электрокаров — 1 евро × 1 кВт·ч ёмкости батареи; для бензиновых и дизельных авто — базовая ставка × объём двигателя × возраст авто.

НДС: 20% × (таможенная стоимость + пошлина + акциз).

Таким образом, в 2026 году электромобили становятся существенно дороже в растаможке из-за введения НДС, а для других авто изменений в системе налогообложения нет, но важными остаются дата таможенного оформления и дата договора купли.

Если авто купили, например, 31 декабря 2025 года, то на него НДС 20% ещё не применяется. А если оформление произойдёт после 1 января 2026 года, то придётся заплатить НДС по новой ставке.

Также, если автомобиль впервые регистрируется в Украине и ранее никогда не состоял на учёте, владелец обязан уплатить сбор в Пенсионный фонд.

Его размер составляет от 3% до 5% и зависит от стоимости транспортного средства. Эта стоимость определяется на основе прожиточного минимума, установленного на текущий год.

Кроме разового платежа во время растаможки, в 2026 году возможны ежегодные расходы. Если выбранный автомобиль стоит более чем 375 минимальных заработных плат (2 437 500 грн) и при этом его возраст не превышает 5 лет, на владельца распространяется транспортный налог.

Придётся ежегодно уплачивать 25 000 грн, независимо от того, насколько активно он используется.

