Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? ЄС відмовляється від автівок на бензині та дизелі

Європа поступово відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння. З 2035 року у ЄС не продаватимуть нових автівок на бензині чи дизпаливі взагалі.

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Мета — нульові викиди СО2

Цього тижня у французькому Ліоні високопосадовці Єврокомісії, політики країн ЄС і представники транспортної галузі обговорили шляхи підвищення ефективності європейської транспортної системи.

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Результатом цієї конференції стало схвалення Європейською Радою проекту скорочення до нуля викидів СО2 від нових авто. Тобто з 2035 року нові машини із двигунами внутрішнього згоряння у ЄС не продаватимуть.

Ці плани в майбутньому торкнуться не лише наземного, а й морського транспорту, а також авіації.

І хоча у ЄС поступову відмову від викопного палива обговорювали задовго до війни в Україні, нині через санкції Росія втратить європейський ринок нафти та газу набагато швидше.

Якби ми це зробили давно, то очевидно, що наша залежність від російської нафти, зокрема у транспортній галузі, була б значно меншою. Але потрібна криза, щоб ухвалити радикальні рішення. На жаль.

Про це каже гендиректор департаменту ЄС з питань транспорту Хенрік Хололей.

Швидка відмова від російської нафти спричинює стрімке зростання вартості пального у Європі. Однак керівництво ЄС розуміє, що краще заплатити цю ціну зараз, щоб у майбутньому вже ніколи не бути заручниками росіян.

Деталі дивись у відео.

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