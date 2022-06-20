Втрачений час на дорозі не повернеш! Як працює лічильник заторів у Києві та навіщо він потрібен

Час — це гроші. А хотілось би дізнатись, скільки втрачений час коштує киянам та столиці? Тепер це можливо!

Офіс трансформації Максима Бахматова розробив спеціальний сервіс, який вимірює трафік у Києві, оцінює рівень заторів, а змарнований час людей переводить в еквівалент грошей та корисних справ.

Про це повідомляє видання The Village Україна. Читай, як працює дашборд та навіщо він потрібен.

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Який має вигляд лічильник трафіку

Сервіс у режимі реального часу вимірює:

трафік (рівень заторів позначається в балах від 0 до 10);

затримку трафіку (від 0% до 100%);

середню швидкість руху на столичних дорогах.

Потім на основі цих даних дашборд підраховує, скільки вже часу кияни втратили даремно в заторах з початку року, та переводить години в гривні та корисні справи, які могли б зробити люди замість стояння на дорозі.

Відповідно можна вирахувати, скільки міський бюджет недоотримав з початку року грошей та на що їх можна було б витратити.

Навіщо слідкувати за трафіком

Для України проблема заторів порівняно нова, адже в СРСР, та й у 90-х роках мати авто вважалось дуже престижним і всі із захватом озирались на новеньку Волгу чи Москвич. І це в той час, як США ще з 1930-х років потерпали від щільного трафіку.

Утім з отриманням незалежності Київ швидко почав підбиратись до перших місць у світових рейтингах заторів. За даними міжнародного сервісу TomTom, у 2021 році українська столиця посіла третє місце серед інших міст на глобусі.

Коли я у 2019 році прийшов допомагати київському міському голові, мені було цікаво, де ж цей центр керування трафіком, хто ці люди. З’ясувалося, що цього немає. Уявляєте, у Києві не було ані людини, ані єдиного департаменту, який би керував трафіком.

Про це розповів на презентації проекту засновник Офісу трансформації Максим Бахматов.

За його даними, середня швидкість руху автомобілів у Києві минулого року була 17 км/год. Це можна прирівняти до швидкості велосипеда!

Тож цей сервіс дозволяє задуматись, скільки неоціненного життя ми витрачаємо в заторах, а також проаналізувати ефективність дій місцевої влади задля подолання цієї проблеми.

Звісно, під час війни питання трафіку в столиці відійшло на задній план. Але розробники сервісу певні, що одразу після перемоги й початку відновлення економіки затори знову стануть головним болем багатьох водіїв.

Тож дашборд допоможе киянам ухвалювати рішення, чи варто користуватись приватним транспортом, чи краще пересісти на метро чи велосипед.

Звідки сервіс бере інформацію

Сервіс використовує дані Google Maps, де спершу склали карту маршрутів містян, які покривають усі магістральні вулиці. Потім визначили час поїздки за цими маршрутами порожніми вулицями (зробили це вночі).

Тепер лічильник трафіку постійно робить запити в Google Maps, які повідомляють йому час поїздок, збираючи інформацію з телефонів користувачів.

А дашборд вираховує затримку трафіку в порівнянні з ідеальними умовами та візуалізує в графіки.

Якщо ж ти тільки збираєшся привезти з-за кордону новеньку “ластівку”, то читай, як працює розмитнення авто в Дії.

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