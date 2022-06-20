Потерянное время на дороге не вернешь! Как работает счетчик пробок в Киеве и зачем он нужен

Время — это деньги. А хотелось бы узнать, сколько потерянное время стоит киевлянам и столице? Теперь это возможно!

Офис трансформации Максима Бахматова разработал специальный сервис, который измеряет трафик в Киеве, оценивает уровень пробок, а потерянное время людей переводит в эквивалент денег и полезных дел.

Об этом сообщает издание The Village Украина. Читай, как работает дашборд, и зачем он нужен.

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Как выглядит счетчик трафика

Сервис в режиме реального времени измеряет:

трафик (уровень пробок обозначается в баллах от 0 до 10);

задержку трафика (от 0 до 100%);

среднюю скорость движения по столичным дорогам.

Затем на основе этих данных дашборд подсчитывает, сколько времени киевляне потеряли зря в пробках с начала года, и переводит часы в гривны и полезные дела, которые могли бы сделать люди вместо стояния на дороге.

Соответственно, можно высчитать, сколько городской бюджет недополучил с начала года денег и на что их можно было бы потратить.

Зачем следить за трафиком

Для Украины проблема пробок сравнительно новая, ведь в СССР, да и в 90-х годах иметь авто считалось очень престижным и все с упоением оглядывались на новенькую Волгу или Москвич. И это в то время, как США еще с 1930-х годов страдали от плотного трафика.

Впрочем, с получением независимости Киев быстро начал подбираться к первым местам в мировых рейтингах пробок. По данным международного сервиса TomTom, в 2021 году украинская столица заняла третье место среди других городов на глобусе.

Когда я в 2019 году пришел помогать киевскому городскому голове, мне было интересно, где этот центр управления трафиком, кто эти люди. Выяснилось, что этого нет. Представляете, в Киеве не было ни человека, ни единого департамента, управляющего трафиком.

Об этом рассказал на презентации проекта основатель Офиса трансформации Максим Бахматов.

По его данным, средняя скорость движения автомобилей в Киеве в прошлом году была 17 км/ч. Это можно приравнять к скорости велосипеда!

Поэтому этот сервис позволяет задуматься, сколько неоценимой жизни мы тратим в пробках, а также проанализировать эффективность действий местных властей для преодоления этой проблемы.

Конечно, во время войны вопрос трафика в столице отошел на задний план. Но разработчики сервиса уверены, что сразу после победы и начала восстановления экономики пробки снова станут головной болью многих водителей.

Дашборд поможет киевлянам принимать решение, стоит ли пользоваться частным транспортом или лучше пересесть на метро или велосипед.

Откуда сервис берет информацию

Сервис использует данные Google Maps, где сначала составили карту маршрутов горожан, покрывающих все магистральные улицы. Затем определили время поездки по этим маршрутам по пустым улицам (сделали это ночью).

Теперь счетчик трафика постоянно делает запросы в Google Maps, которые сообщают ему время поездок, собирая информацию с телефонов пользователей.

Дашборд вычисляет задержку трафика по сравнению с идеальными условиями и визуализирует в графики.

Если же ты только собираешься привезти из-за границы новенькую “ласточку”, то читай, как работает растаможка авто в Дії.

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