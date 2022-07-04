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Независимость от топлива РФ или забота об экологии? ЕС отказывается от автомобилей на бензине и дизеле

Елена Яковлева, редактор сайта 04 июля 2022, 09:00
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