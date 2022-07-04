Независимость от топлива РФ или забота об экологии? ЕС отказывается от автомобилей на бензине и дизеле

Европа постепенно отказывается от двигателей внутреннего сгорания. С 2035 года в ЕС не будут продавать новые автомобили на бензине или дизтопливе вообще.
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На этой неделе во французском Лионе чиновники Еврокомиссии, политики стран ЕС и представители транспортной отрасли обсудили пути повышения эффективности европейской транспортной системы.
Результатом этой конференции стало одобрение Европейским Советом проекта сокращения до нуля выбросов СО2 от новых автомобилей. То есть, с 2035 года новые машины с двигателями внутреннего сгорания в ЕС не будут продавать.
Эти планы в будущем затронут не только наземный, но и морской транспорт, а также авиацию.
И хотя в ЕС постепенный отказ от ископаемого топлива обсуждали задолго до войны в Украине, сейчас из-за санкций Россия потеряет европейский рынок нефти и газа гораздо быстрее.
Если бы мы это сделали давно, очевидно, что наша зависимость от российской нефти, в частности в транспортной отрасли, была бы значительно меньше. Но нужен кризис, чтобы принять радикальные решения. К сожалению.
Если бы мы это сделали давно, очевидно, что наша зависимость от российской нефти, в частности в транспортной отрасли, была бы значительно меньше. Но нужен кризис, чтобы принять радикальные решения. К сожалению.
Об этом говорит гендиректор департамента ЕС по вопросам транспорта Хенрик Хололей.
Быстрый отказ от российской нефти влечет за собой стремительный рост стоимости горючего в Европе. Однако руководство ЕС понимает, что лучше заплатить эту цену сейчас, чтобы в будущем никогда не быть заложниками россиян.
Подробности смотри в видео.
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