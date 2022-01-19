Збираєтеся купити електрокар? Держава надасть вам субсидію

У кінці першого — на початку другого кварталу цього року Україна запустить державну програму підтримки людей, які хочуть придбати електромобілі.

Йдеться про субсидування відсоткової ставки лізингу електромобілів. Що це означає та як це позначиться на майбутніх власниках електрокарів, читайте далі.

Яка ситуація зараз

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів у інтерв’ю Інтерфакс-Україна, що в деяких європейських країнах, наприклад, у Німеччині, Франції та Італії, абсолютна більшість людей купують авто завдяки лізингу, тобто аренді з правом викупу. Там відсоткова ставка становить 0,5–1,5%.

В Україні ж лізинг не вигідний, бо людина має сплачувати 12–17% річних. Виходить, що за чотири роки власник оплачує вартість автомобіля двічі.

Що зміниться

Тут запустимо таку саму програму, тільки не з усіма автомобілями, а з електромобілями. Це стимулюватиме “зелену” трансформацію в країні, — повідомив Ростислав Шурма.

Програма розрахована на допомогу громадянам на два роки. Проте після цього терміну вона може бути поширена й на підприємства, які локалізують виробництво електрокарів в Україні.

Посилаємо такий сигнал ринку: якщо хочете утримати свій продукт конкурентоздатним не тільки зараз, але й за два роки — займайтесь локалізацією.

Що говорить статистика

Згідно зі статистичними даними, попит на електрокари в Україні зростає.

Так, у 2020 році в нас було зареєстровано 7455 електромобілів проти 8,8 тис. у 2021.

До того ж українці починають усе більше купувати нові електрокари замість вживаних. Їхня частка зросла у понад 1,5 раза — з 8,9% у 2020 році до 14,2% минулого року.

Найпопулярнішими марками є Nissan (26,1% реєстрацій нових авто), Tesla (19,6%) та Chevrolet (9,4%).

Таку статистику наводять Федерація автопрому України, Укравтодор та Укравтопром.

Однак Україна заохочує купівлю електромобілів. Верховна Рада ухвалила звільнити цей вид транспорту від податку на додану вартість та ввізного мита до кінця 2025 року, а устаткування для їх виробництва та комплектувальні — до 2030 року.

Якщо ж ви вже власник/-ця авто, пам’ятайте про безпеку на дорозі. Особливо небезпечні ситуації можуть трапитися взимку через знижений рівень видимості у хурделицю чи ожеледицю. Інструктор з водіння розповів, що робити, якщо авто потрапило в кювет.