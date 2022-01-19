Збираєтеся купити електрокар? Держава надасть вам субсидію

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Січня 2022, 13:00
Збираєтеся купити електрокар? Держава надасть вам субсидію
Фото: Unsplash

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