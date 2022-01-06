Поради

“Що робити, якщо авто з’їхало в кювет?”

Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов

приватний сертифікований інструктор з водіння

Ніна Гербич, редакторка сайту 06 Січня 2022, 11:15
“Що робити, якщо авто з’їхало в кювет?”

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Поради

“Що робити, якщо авто з’їхало в кювет?”
Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов
приватний сертифікований інструктор з водіння

“Чи можна гуляти на вулиці, коли дитина хворіє?”
Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський
Лікар-педіатр вищої категорії

“Як не погладшати після Нового року?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

“Іноді страшно їздити в таксі, як себе убезпечити?”
Відповідає
Олег Волошко
Олег Волошко
Професійний тренер, тренер з жіночої самооборони

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Що робити, якщо мені потрібна допомога благодійного фонду?”
Відповідає
Богдан Бердник
Богдан Бердник
Піарник благодійної платформи dobro.ua
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