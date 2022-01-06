“Що робити, якщо авто з’їхало в кювет?”

— Автомобіль, що злетів з траси, — явище досить часте, і в кюветі опиняються не лише початківці, але й досвідчені водії.

Так, це неприємно, але головне, що всі живі та здорові.

Відтак, якщо ваша машина опинилася в кюветі, необхідно спокійно заглушити мотор, вибратися самому та допомогти іншим пасажирам покинути авто.

А далі дотримуватися такого алгоритму:

Встановити знак аварійної зупинки

Згідно з дорожними правилами, аварійний трикутник встановлюють не менше ніж за 20 м від місця події. Поза населеними пунктами ця відстань становить 40 м.

Якщо автомобіль потрапив у “неприємну” ситуацію відразу після повороту, тоді знак виставляють перед цим поворотом.

У разі перебування машини на частині дороги з обмеженою оглядовістю, його встановлюють за 100 м у напрямку меншої оглядовості.

Обережно оглянути транспортний засіб

Теоретично в авто може бути пошкоджена паливна система, вирвано паливний фільтр чи пробито бензобак. Відтак будь-яка іскра може призвести до пожежі, а то й до вибуху.

Постраждати може також ходова частина, що ускладнить вам роботу із порятунку “залізного коня” своїми силами.

Спробувати виштовхати авто самотужки

Якщо, на ваш погляд, автомобіль не сильно постраждав, спробуйте визволити його з кювету методом “розкачки” (доречна порада для власників авто з механічною коробкою передач).

Для цього трохи проїжджаємо вперед (чи назад). У той момент, коли забуксували колеса, швидко включаємо задню передачу (якщо від’їхали назад — тоді передню) і після зупинки відразу рухаємося, доки не виберемось.

Головне розкачати машину та потрапити у такт руху.

Звернутися по допомогу

Не вийшло? Тоді зупиняємо транспорт, який проїжджає повз, і просимо водія допомогти витягнути машину на дорогу за допомогою троса.

Трос має бути у машині будь-якого класу.

Пам’ятайте народну мудрість: “Чим крутіший автомобіль, тим далі йти за трактором”.

Для цього потрібно закріпити його за гаки під бампером (під переднім чи під заднім) і поволі почати витягати. Посилити ефект можна, підштовхуючи авто зовні.

Щодо того, який трос обрати, тут вирішує сам керманич.

Утім, якщо транспортний засіб дістати не вдалося, слід викликати професіоналів, які за допомогою спеціальної техніки (лебідки чи гідравлічного евакуатора) дістануть ваше авто.

Зважайте, що при евакуації колеса автомобіля мають крутитися, а кермо — бути розблокованим. Для цього спеціалісти мають попередньо провести підготовчі роботи.

Про що варто пам’ятати

В машині обов’язково має бути лопата (особливо взимку), а ще ніж, ножівка, сокира, не кажучи про сірники, запас води та їжі при тривалій поїздці незнайомою трасою далеко від населених пунктів.

Також є сенс перевірити у багажнику наявність аптечки, вогнегасника, аварійного знака і домкрата. Можливо, заздалегідь придбати такий корисний аксесуар, як ланцюги протиковзання.

Забезпечте себе хоча б мінімальним набором автоінструменту.

Якщо у вас є страховка й авто має серйозні пошкодження, варто викликати екіпаж патрульної поліції, який зафіксує факт аварії та видасть усі необхідні довідки для одержання страхової суми.

Також рекомендую про всяк випадок мати під рукою телефон евакуатора.

Для більшості водіїв ремонт їхнього авто — це рутинна справа, яка забирає багато нервів та коштів. Проте є люди, яким це приносить задоволення.

Понад те, є мрією дитинства. Тож навіть втрата зору не завадила їм навчитися розбиратися в автомобілях настільки, щоб дорости до власного СТО.

Цікаво? Тоді рекомендуємо переглянути історію автомеханіка, який втратив зір, але не покликання.