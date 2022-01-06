Советы

“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”

Отвечает
Інструктор
Сергей Кузнецов

частный сертифицированный инструктор по вождению

Нина Гербич, редактор сайту 06 января 2022, 11:15
Что делать, если авто попало в кювет - рассказывает автоинструктор

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Советы

“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”
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Інструктор
Сергей Кузнецов
частный сертифицированный инструктор по вождению

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