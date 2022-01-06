“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”

— Вылетевший с трассы автомобиль — явление довольно частое, и в кювете оказываются не только начинающие, но и опытные водители.

Да это неприятно, но главное, что все живы и здоровы.

Если ваша машина оказалась в кювете, необходимо спокойно заглушить мотор, выбраться самому и помочь другим пассажирам покинуть авто.

А дальше следовать следующему алгоритму:

Установить знак аварийной остановки

Согласно дорожным правилам, аварийный треугольник устанавливают не менее чем в 20 м от места происшествия. Вне населенных пунктов это расстояние составляет 40 м.

Если автомобиль попал в “неприятную” ситуацию сразу после поворота, знак выставляют перед этим поворотом.

В случае нахождения машины на части дороги с ограниченной видимостью, его устанавливают в 100 м в направлении меньшей видимости.

Осторожно осмотреть транспортное средство

Теоретически у авто может быть повреждена топливная система, вырван топливный фильтр или пробит бензобак. Следовательно, любая искра может привести к пожару, а то и к взрыву.

Пострадать может также ходовая часть, что усложнит вам работу по спасению “железного коня” своими силами.

Попытаться вытолкнуть авто самостоятельно

Если, на ваш взгляд, автомобиль не сильно пострадал, попробуйте освободить его из кювета методом “раскачки” (дельный совет для владельцев авто с механической коробкой передач).

Для этого чуть-чуть проезжаем вперед (или назад). В тот момент, когда забуксовали колеса, быстро включаем заднюю передачу (если отъехали назад — тогда переднюю) и после остановки сразу двигаемся, пока не выберемся.

Главное раскачать машину и попасть в такт движения.

Обратиться за помощью

Не вышло? Тогда останавливаем проезжающий транспорт и просим водителя помочь вытащить машину на дорогу с помощью троса.

Трос должен быть в машине любого класса.

Помните народную мудрость: “Чем круче автомобиль, тем дальше идти за трактором”.

Для этого нужно закрепить его за крючки под бампером (под передним или под задним) и медленно начать вытаскивать. Усилить эффект можно, подталкивая автомобиль снаружи.

Насчет того, какой трос выбрать, здесь решает сам водитель.

Впрочем, если транспортное средство достать не удалось, следует вызвать профессионалов, которые с помощью специальной техники (лебедки или гидравлического эвакуатора) достанут ваше авто.

Обратите внимание, что при эвакуации колеса автомобиля должны крутиться, а руль — быть разблокированным. Для этого специалисты должны предварительно провести подготовительные работы.

О чем следует помнить

В машине обязательно должна быть лопата (особенно зимой), а еще нож, ножовка, топор, не говоря о спичках, запасе воды и еды при длительной поездке по незнакомой трассе вдали от населенных пунктов.

Также есть смысл проверить в багажнике наличие аптечки, огнетушителя, аварийного знака и домкрата. Возможно, заранее приобрести такой полезный аксессуар, как цепи противоскольжения.

Обеспечьте себя хотя бы минимальным набором автоинструмента.

Если у вас есть страховка и автомобиль имеет серьезные повреждения, следует вызвать экипаж патрульной полиции, который зафиксирует факт аварии и выдаст все необходимые справки для получения страховой суммы.

Также рекомендую на всякий случай иметь под рукой телефон эвакуатора.

Для большинства водителей ремонт их авто — рутинная работа, которое забирает много нервов, времени и средств. Однако есть люди, которым это доставляет удовольствие.

Более того, это их детская мечта. Поэтому даже потеря зрения не помешала им научиться разбираться в автомобилях настолько, чтобы дорасти до собственного СТО.

Интересно? Тогда рекомендуем просмотреть историю автомеханика, который потерял зрение, но не призвание.