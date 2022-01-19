Собираетесь купить электрокар? Государство предоставит вам субсидию

Елена Яковлева, редактор сайта 19 января 2022, 13:00
Субсидії на електромобілі в Україні
Фото: Unsplash

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