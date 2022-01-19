Собираетесь купить электрокар? Государство предоставит вам субсидию

В конце первого — начале второго квартала этого года Украина запустит государственную программу поддержки людей, желающих приобрести электромобили.

Речь идет о субсидировании процентной ставки лизинга электромобилей. Что это значит и как это отразится на будущих владельцах электрокаров, читайте дальше.

Какова ситуация сейчас

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал в интервью Интерфакс-Украина, что в некоторых европейских странах, например, в Германии, Франции и Италии, абсолютное большинство людей покупают авто благодаря лизингу, то есть аренде с правом выкупа. Там процентная ставка составляет 0,5–1,5%.

В Украине же лизинг не выгоден, потому что человек должен платить 12–17% годовых. Выходит, что за четыре года владелец оплачивает стоимость автомобиля дважды.

Что изменится

Здесь запустим такую же программу, только не со всеми автомобилями, а с электромобилями. Это будет стимулировать “зеленую” трансформацию в стране, — сообщил Ростислав Шурма.

Программа рассчитана на помощь гражданам на два года. Однако после этого срока она может быть распространена и на предприятия, локализующие производство электрокаров в Украине.

Посылаем такой сигнал рынку: если хотите удержать свой продукт конкурентоспособным не только сейчас, но и через два года — занимайтесь локализацией.

Что говорит статистика

Согласно статистическим данным, спрос на электрокары в Украине растет.

Так, в 2020 году у нас было зарегистрировано 7455 электромобилей по сравнению с 8,8 тыс. в 2021 году.

К тому же украинцы начинают все больше покупать новые электрокары вместо подержанных. Их доля выросла более чем в 1,5 раза — с 8,9% в 2020 году до 14,2% в прошлом году.

Самые популярные марки — Nissan (26,1% регистраций новых авто), Tesla (19,6%) и Chevrolet (9,4%).

Такую статистику приводят Федерация автопрома Украины, Укравтодор и Укравтопром.

Однако Украина поощряет покупку электромобилей. Верховная Рада приняла решение освободить этот вид транспорта от налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины до конца 2025 года, а оборудование для их производства и комплектующие — до 2030 года.

Если вы уже владелец машины, помните о безопасности на дороге. Особенно опасные ситуации могут случиться зимой из-за сниженного уровня видимости в метель или гололед. Инструктор по вождению рассказал, что делать, если авто попало в кювет.