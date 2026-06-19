Рух Північним мостом у Києві обмежать до 22 червня: що треба знати водіям

З 11:00 п’ятниці, 19 червня, до 07:00 понеділка, 22 червня 2026 року, у столиці частково обмежать рух транспортних засобів Північним мостом.

За офіційним повідомленням КМДА, введення тимчасових лімітів пов’язане з початком невідкладних дорожніх робіт із відновлення цілісності дорожньої інфраструктури.

На Північному мосту розпочинається ремонт дорожнього покриття

Дорожні бригади та профільні фахівці проводитимуть плановий ремонт асфальтобетонного покриття, який охопить третю та четверту смуги руху автомобільного транспорту в напрямку правобережної станції метрополітену Почайна.

На весь період проведення ремонтних робіт повноцінний рух автівок та громадського транспорту буде оперативно переорганізовано і здійснюватиметься виключно двома вільними смугами — крайньою правою та другою.

КК Київавтодор додатково звертає увагу киян та гостей столиці, що у разі погіршення погодних умов, зокрема через затяжні літні зливи, терміни проведення асфальтування та завершення робіт можуть бути скориговані.

Комунальна корпорація перепрошує у водіїв за тимчасові побутові незручності на цій ділянці та закликає автовласників максимально уважно враховувати введені дорожні обмеження, дотримуватися правил дорожнього руху на звуженій ділянці траси та завчасно і ретельно планувати свої щоденні маршрути пересування містом між лівим та правим берегами Дніпра, щоб уникнути потрапляння у затори.

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