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Рух Північним мостом у Києві обмежать до 22 червня: що треба знати водіям

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 19 Червня 2026, 12:00 2 хв.
ремонт північного мосту київ
Фото Pexels

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