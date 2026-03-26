Реформа профильного среднего образования: 150 школ начнут пилотную учебу в сентябре 2026 года

Современная украинская школа готовится к масштабной трансформации, которая имеет целью решить хроническую проблему перегрузки старшеклассников. Главная цель реформы — переход от изучения 15-20 академических предметов, перенасыщенных фактами, к осознанному выбору профессиональной траектории.

По словам образовательной омбудсменки Надежды Лещик, нынешняя система заставляет учащихся 10–11 классов готовиться исключительно к сдаче НМТ, из-за чего реальная подготовка к будущей профессии фактически отсутствует.

Академические лицеи и колледжи: как новая модель школы будет готовить подростков к выбору профессии

Реформа не состоится мгновенно, а будет проходить через этап апробации. Официальный старт изменений запланирован по следующему графику:

1 сентября 2026 года: начало пилотного формата в 150 отобранных учебных заведениях по всей Украине. Эти школы первыми опробуют новые учебные планы и подходы.

1 сентября 2027 года: полномасштабный запуск реформы для всех учреждений общего среднего образования.

Этот переход является ключевым этапом евроинтеграции украинского образования, поскольку приближает наши стандарты к европейской модели 12-летнего обучения с четким разделением на академическое и профессиональное направление.

Обучение в 10–12 классах академических лицеев коренным образом изменит подход к формированию расписания. Учащиеся получат возможность самостоятельно выбирать предметы, соответствующие их наклонностям (гуманитарный, технический, естественный профили и т. п.).

Профильные предметы: будут изучаться максимально глубоко, готовя базу для поступления в университеты.

Базовые предметы: остальные дисциплины будут преподаваться по облегченной программе или в формате факультативов, чтобы не терять время учащихся на заучивание лишних фактов.

Право на ошибку: в 10 классе учащийся сможет изменить выбранный профиль, если поймет, что исходный выбор не отвечает его интересам.

Альтернативой академическому пути является поступление в колледжи или учреждения профессионально-технического образования после 9 класса. Здесь акцент делается на практических навыках. Студенты не просто готовятся к профессии, а непосредственно овладевают ею, получая диплом и возможность быстрого выхода на рынок труда.

Уменьшение количества предметов и фокусировка на важном должны существенно снизить уровень стресса и выгорания среди подростков, подготовив их не только к тестам, но и к реальной жизни.

