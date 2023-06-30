Чим обробити виноград після цвітіння: ТОП-5 ефективних засобів

Після цвітіння виноград необхідно обрізати для того, щоб культура стабільно розвивалася. Крім цього, обрізка захищає виноград від небезпечних захворювань та шкідників. Чим обробити виноград після цвітіння — читай у матеріалі.
Для лікування захворювань багато хто застосовує як народні засоби, які є більш щадними, так і спеціальні хімікати, що застосовуються при сильному зараженні. Але одними з найкращих засобів є сода та марганцівка.
Профілактичну обробку здійснюють чотири рази за сезон:
Якщо ти побачив (-ла), що рослина сильно заражена, народні засоби можуть виявитись недієвими. Тому краще одразу застосовувати хімічні препарати. Перед цим потрібно правильно визначити захворювання, щоб не зашкодити культурі та навколишньому середовищу. Найкраще займатися цим ввечері, коли спаде спека.
Якщо на винограді вже є заражені ділянки, можна придбати різноманітні хімічні засоби у спеціалізованих магазинах. Після покупки потрібно слідувати інструкції. Але багато з них включають такі правила:
У міру дозрівання ягід не дуже хочеться застосовувати хімікати. Тому на винограді в цей період можна використовувати такі популярні засоби:
Ефективним засобом у цій справі є настій лушпиння цибулі. Для приготування візьми трилітрову банку і заповни її до половини лушпинням цибулі. Залий гарячою водою +70°С і настоюй 1-2 дні. Проціди, розбав чистою водою удвічі, обприскуй виноградні посадки.
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