Чим обробити виноград після цвітіння: ТОП-5 ефективних засобів

Після цвітіння виноград необхідно обрізати для того, щоб культура стабільно розвивалася. Крім цього, обрізка захищає виноград від небезпечних захворювань та шкідників. Чим обробити виноград після цвітіння — читай у матеріалі.

Чим обробити виноград після цвітіння: основні принципи

Для лікування захворювань багато хто застосовує як народні засоби, які є більш щадними, так і спеціальні хімікати, що застосовуються при сильному зараженні. Але одними з найкращих засобів є сода та марганцівка.

Профілактичну обробку здійснюють чотири рази за сезон:

Зараз також дивляться

коли починають рости пагони;

з’являються бутони;

після цвітіння;

коли формуються грона.

Якщо ти побачив (-ла), що рослина сильно заражена, народні засоби можуть виявитись недієвими. Тому краще одразу застосовувати хімічні препарати. Перед цим потрібно правильно визначити захворювання, щоб не зашкодити культурі та навколишньому середовищу. Найкраще займатися цим ввечері, коли спаде спека.

Як обприскувати виноград після цвітіння: базові поняття

Якщо на винограді вже є заражені ділянки, можна придбати різноманітні хімічні засоби у спеціалізованих магазинах. Після покупки потрібно слідувати інструкції. Але багато з них включають такі правила:

Обприскувати виноград потрібно тільки після дощу, чекаючи трохи більш як дві години. Застосовуй препарати комбінованої властивості. У середині літа припиняй лікувати рослини. Обробляти виноград потрібно зверху донизу. Все це виконуй у рукавичках.

Обробка винограду після цвітіння: народні методи

У міру дозрівання ягід не дуже хочеться застосовувати хімікати. Тому на винограді в цей період можна використовувати такі популярні засоби:

Розчин марганцівки. На 10 л води візьми 5 г кристаликів. Обприскуй кілька разів на місяць. Цей засіб захищає від сірої гнилі, оїдіуму. Розчин соди. Візьми 2 ст. л. соди, 10 крапель йоду, 50 г рідкого мила на 10 л води. Потрібно обприскувати так саме часто, як марганцівкою. Мильний розчин. Потрібно взяти 100 г дьогтьового мила на 10 л води. Настій томатного бадилля. Один із найкращих засобів проти попелиці. Томатне бадилля наріж ножем або садовими ножицями, виклади 1,5 кг цієї крихти у відро 15 л і залий 10 л води. Настоюй 3-4 години. Проціди, обприскуй посадки винограду, приділяючи особливу увагу місцям концентрації попелиці. Дерев’яна зола. Цей засіб не тільки добре бореться з попелицею, але й шкідниками, що зміцнює місцевий імунітет рослини, як калійне підживлення винограду. На відро 5 л бери 1 склянку добре просіяної деревної золи, настоюй 12-24 години.

Чим обробити виноград після цвітіння від кліща

Ефективним засобом у цій справі є настій лушпиння цибулі. Для приготування візьми трилітрову банку і заповни її до половини лушпинням цибулі. Залий гарячою водою +70°С і настоюй 1-2 дні. Проціди, розбав чистою водою удвічі, обприскуй виноградні посадки.

Раніше ми розповідали, як доглядати за гортензією в горщику і що для цього потрібно.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!