Чем обработать виноград после цветения: ТОП-5 эффективных средств

После цветения виноград необходимо обрезать для того, чтобы культура стабильно развивалась. Кроме этого, обрезка защищает виноград от опасных заболеваний и вредителей. Чем обработать виноград после цветения — читай в материале.

Чем обработать виноград после цветения: основные принципы

Для лечения заболеваний многие применяют как народные средства, которые являются более щадящими, так и специальные химикаты, применяемые при сильном заражении. Но одними из лучших средств являются сода и марганцовка.

Профилактическую обработку осуществляют четыре раза за сезон:

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когда начинают расти побеги;

появляются бутоны;

после цветения;

когда формируются грозди.

Если ты увидел (-а), что растение сильно заражено, народные средства могут быть бессильны. Поэтому лучше сразу же применять химические препараты. Перед этим нужно правильно определить заболевание, чтобы не навредить культуре и окружающей среде. Лучше всего заниматься этим вечером, когда спадает жара.

Как опрыскивать виноград после цветения: базовые понятия

Если на винограде уже есть зараженные участки, можно купить различные химические средства в специализированных магазинах. После покупки нужно следовать инструкции. Но многие из них включают такие правила:

Опрыскивай виноград только после дождя, ожидая не более двух часов. Применяй препараты комбинированного свойства. В середине лета переставай лечить растения. Обрабатывать виноград нужно сверху вниз. Все это выполняй в перчатках.

Обработка винограда после цветения: народные методы

По мере созревания ягод не очень хочется применять химикаты. Поэтому на винограде в этот период можно использовать такие популярные средства:

Раствор марганцовки. На 10 л воды возьми 5 г кристалликов. Опрыскивай несколько раз в месяц. Это средство защищает от серой гнили, оидиума. Раствор соды. Возьми 2 ст. л. соды, 10 капель йода, 50 г жидкого мыла на 10 л воды. По частоте нужно опрыскивать также часто, как марганцовкой. Мыльный раствор. Нужно взять 100 г дегтярного мыла на 10 л воды. Настой томатной ботвы. Одно из лучших средств против тли. Томатную ботву нарежь ножом или садовыми ножницами, выложи 1,5 кг этой крошки в ведро 15 л и залей 10 л воды. Настаивай 3-4 часа. Процеди, опрыскивай посадки винограда, уделяя особое внимание местам концентрации тли. Древесная зола. Это средство не только хорошо борется с тлей, но и вредителями, укрепляет местный иммунитет растения, используется в качестве калийной подкормки винограда. На ведро 5 л бери 1 стакан хорошо просеянной древесной золы, настаивай 12-24 часа. Просеивай, опрыскивай по листу.

Чем обработать виноград после цветения от клеща

Эффективным средством является настой луковой шелухи. Для приготовления возьми трехлитровую банку и заполни ее до половины луковой шелухой. Залей горячей водой +70°С и настаивай 1-2 дня. Процеди, разбавь чистой водой в соотношении 1:2, опрыскивай виноградные посадки.

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