Чем обработать виноград после цветения: ТОП-5 эффективных средств

После цветения виноград необходимо обрезать для того, чтобы культура стабильно развивалась. Кроме этого, обрезка защищает виноград от опасных заболеваний и вредителей. Чем обработать виноград после цветения — читай в материале.
Для лечения заболеваний многие применяют как народные средства, которые являются более щадящими, так и специальные химикаты, применяемые при сильном заражении. Но одними из лучших средств являются сода и марганцовка.
Профилактическую обработку осуществляют четыре раза за сезон:
Если ты увидел (-а), что растение сильно заражено, народные средства могут быть бессильны. Поэтому лучше сразу же применять химические препараты. Перед этим нужно правильно определить заболевание, чтобы не навредить культуре и окружающей среде. Лучше всего заниматься этим вечером, когда спадает жара.
Если на винограде уже есть зараженные участки, можно купить различные химические средства в специализированных магазинах. После покупки нужно следовать инструкции. Но многие из них включают такие правила:
По мере созревания ягод не очень хочется применять химикаты. Поэтому на винограде в этот период можно использовать такие популярные средства:
Эффективным средством является настой луковой шелухи. Для приготовления возьми трехлитровую банку и заполни ее до половины луковой шелухой. Залей горячей водой +70°С и настаивай 1-2 дня. Процеди, разбавь чистой водой в соотношении 1:2, опрыскивай виноградные посадки.
Раньше мы рассказывали, как ухаживать за гортензией в горшке и что для этого нужно.
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