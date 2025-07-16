Молитва во время операции: слова надежды, когда сердце тревожится

Перед медицинским вмешательством мы часто испытываем страх, неуверенность или тревогу. Молитва — это не просто просьба об исцелении, но и способ доверить себя воле Божией, почувствовать Его близость и поддержку. Особенно важно обращаться к Богу с чистым сердцем и доверием, зная, что Его рука ведет как врачей, так и пациентов.

Читай, какую молитву читать перед операцией и как просить о покровительстве в нашем материале.

В украинской духовной традиции часто обращаются к:

Господу Иисусу Христу как Врачу душ и тел;

Пресвятой Богородицы как Матери Заступницы;

Святых Целителей — особенно Св. Пантелеймону и Св. Луке Крымскому.

Какую молитву читают перед операцией

Господи, Боже мой, Ты — источник жизни и исцеления. В Твоих руках мое тело и душа моя. Я иду на эту операцию с надеждой на Твое милосердие. Благослови руки врачей, направь их труд во благо. Дари им мудрость и точность, а мне – мир и доверие к Твоей святой воле. Пошли мне силу перенести это испытание с верой и терпением. Очисти мое сердце от страха, укрепи дух и будь со мной в этот час. Пресвятая Богородица, Святой Пантелеймон, Святой Лука, молитесь за меня! Аминь.

Какую молитву читать перед операцией к Пресвятой Богородице

Пресвятая Богородица, Матерь Милосердия и Заступница наша, в Твои святые руки отдаю себя в эту минуту испытания. Покрой меня Твоим омофором, выпроси у Сына Твоего милость мудрости для врачей, силы для моего тела и мира для моей души. Будь рядом, как Мать, в этот важный момент, и веди меня путем исцеления. Аминь.

Молитва во время проведения операции — на украинском

В самые темные минуты жизни мы не сами — с нами Господь. И даже тишина в операционной — не безмолвная, потому что в ней звучит наша вера.

Важная и тонкая молитва — во время самой операции, когда человек, возможно, уже в наркозе или на грани сознания, а его душа все равно стремится к доверию, защите, Божьему присутствию.

Эту молитву можно:

прочитать перед входом в операционную (пациентом или родными);

молиться о человеке, который сейчас на операционном столе;

разместить рядом, если разрешено: на листе, иконке, платке.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, будь зі мною в цю мить. Ти бачиш моє тіло й серце, мої страхи і надії. У Твоїх руках — моє життя. Благослови лікарів, дай їм силу й ясність думки. Огорни мене Своїм спокоєм, покрий мене Своєю благодаттю. Захисти мене від ускладнень, від біди, від зневіри. Нехай діє Твоя воля, бо Ти єдиний знаєш, що є на добро. Даруй мені зцілення, або терпеливість, якщо інша воля Твоя. У руки Твої віддаю душу й тіло. Пресвята Богородице, тримай мене під Своїм омофором. Святі цілителі, моліться за мене. Амінь.

Молитва во время операции для родственников

Господи, помилуй (имя), веди руки врачей, пошли ангела-хранителя, укрепи его/ее душу и тело, даруй здоровье и светлую судьбу. Аминь.

Еще раньше мы для наших читателей предлагали молитву к ангелу-хранителю — простые искренние слова, которыми можно просить небесного покровителя о помощи.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!