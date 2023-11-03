Такие разные, но очень похожие? Чем отличается католическая вера от православной

Католическая и православная веры являются старейшими христианскими конфессиями в мире. Их история продолжительная и интересная, однако католичество и православие до сих пор не достигли консенсуса. Читай в материале, чем отличается католическая вера от православной.

Чем отличается католическая вера от православной: главные отличия

История конфессий началась в 1054 году, когда произошел раскол между Папой Римским Львом IX и Константинопольским патриархом Михаилом. Они отлучили друг друга от церкви. Анафемы сняли только в 1965 году, спустя почти тысячелетие.

Наиболее заметным отличием является крест. Верующие западного обряда (католической веры) имеют лаконичный четырехугольный крест, чаще всего без украшений и гравировок. Могут быть буквы INRI. А у верующих восточного обряда христианства (православия) есть шестиугольный или восьмиугольный крест с распятием и молитвами.

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Вторым отличием является календарь. У христиан восточного обряда есть Юлианский календарь, а западного — Григорианский. Разница между ними составляет 13 дней. Однако Украина приближается к Европе, и теперь отмечает праздники вместе с Европой, то есть по Новоюлианскому. Он ближе к Григорианскому и астрономическим событиям.

Третьим отличием является крестное знамение. Верующие восточного обряда крестятся справа налево тремя пальцами, а верующие западного — слева направо пятью пальцами.

Христиане западного обряда крестятся способом обливания, а верующие восточного обряда — погружением в воду. Также в западном обряде миропомазание совершает только епископ и только для взрослых. В восточном обряде священники совершают миропомазание взрослым и детям.

В православной вере есть иконы, в католической — живопись. Также во время богослужения верующие православия должны стоять, а католичества — сидят.

Вот еще несколько отличий:

В католицизме считается, что усопшие попадают в чистилище, после чего им открывается путь в рай. Православие отрицает чистилище.

В католицизме брак является святым и не допускает разводов, в отличие от православной веры.

Католические священники не могут жениться, в отличие от православных.

Католическая церковь располагает всемирным центром веры — Ватикан, где находится Папа Римский. Православная церковь не имеет центра, а только автокефалии.

Верующие западного обряда причащаются только хлебом. А восточного — хлебом и вином.

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