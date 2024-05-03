Как правильно креститься: православные и католические традиции и правила

Крест — это символ спасения и победы над смертью. Крестное знамение — жест в христианстве, заключающийся в наложении на себя знака креста. Креститься — это самоблагословляться. Читай, как правильно креститься в православии и католицизме — в нашем материале.

Как правильно креститься

Крестное знамение постепенно сформировалось как знак благословения, и совершалось оно по-разному: одним или несколькими пальцами, или целой рукой.

Традиционно ритуальный жест выполняется правой рукой, но это не суровая догма. При необходимости можно креститься и левой. Крестятся православные верующие во время богослужений, во время молитвы или когда нуждаются в защите, а также в храме или проходя мимо церкви, отзываясь на призыв души.

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Есть отличия между тем, как крестятся православные и католики

Одно из наиболее очевидных отличий между православными и католиками — это разница в совершении крестного знамения.

Как правильно креститься слева направо или справа налево

Как известно, римо-католики крестятся всей ладонью правой руки, слева направо, а православные — справа налево, тремя пальцами: соединяя в пучке большой, указательный и средний пальцы.

В обоих случаях правая сторона считается “правильной”. Разница в том, что православные символически начинают “с правильного”, а католики — направляются к нему.

Как правильно креститься православным

Когда человек складывает три пальца вместе, это вера во Святую Троицу. Два пальца, склоняющиеся к ладони, означают два естества Христа — божественное и человеческое.

Осеняя себя крестным знамением, верующие кладут пальцы на лоб, чтобы Господь просветил разум, на грудь (живот) — для освящения сердца и внутренних чувств, а затем на правое и левое плечи — для скрепления телесных сил, чтобы они служили во славу Божию.

Католики крестятся целой ладонью, потому что есть пять ран Иисуса: раны на руках, на ногах и сердце.

Как писал Протоиерей Евгений Заплетнюк, осенять себя крестным знамением следует в начале молитвы, во время молитвы и после ее окончания. Также крестимся при приближении ко всему святому: при входе в храм, при целовании креста, икон, святых мощей. Также, по его словам, креститься нужно также и в важных случаях жизни: в опасности, в горе, в радости, перед началом всякого дела и после его окончания, перед выходом из дома и после возвращения, и во многих других ситуациях. Крестным знамением освящаются все Божественные Таинства, им совершается освящение и всякой вещи, необходимой для жизни.

Надеемся, эта статья была полезна для тебя, особенно во время Страстной недели перед Пасхой.

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