Церковный календарь на август 2024 года: отмечаем Спас и вспоминаем Богородицу

В августе верующие восточного обряда будут праздновать три Спаса, а также поминать Божью мать и Иоанна Крестителя. Детальнее об этих важных событиях в жизни христиан расскажет церковный календарь на август 2024 года по новому стилю.

Церковный календарь на август 2024 года по новому календарю

1 августа — Внесение Честного Креста или Медовый спас (Маковей)

Медовый Спас — это день семи мучеников Маковеев, а также праздник Перенесения Честного Креста. Считается, что в этот день в давние времена вынесли частицы настоящего Господнего креста из императорского дворца в Константинополе в Софиевский храм.

Верующие также чтят память семи братьев Маккавеев. В 166 г. до н. э. они были казнены сирийским царем Антиохом Эпифаном на глазах у их матери. Такую судьбу братья приняли из-за отказа поклоняться языческим богам.

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6 августа — Преображение Господне и Спасителя Иисуса Христа, или Яблочный Спас

В этот день отмечают важное библейское событие, описанное в Новом завете. Когда Христос взял с собой Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор, он явил себя им во всей силе и славе.

Лицо Его сияло, как солнце, а одежда стала белой как снег. Так произошло Преображение Христово, которое ежегодно чтят 6 августа. Также люди прославляют соединение божественного и человеческого в Спасителе, что сделало возможным Его искупительную жертву.

15 августа — Успение Святой Богородицы

Упоминание о смерти святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. Доподлинно неизвестно, умерла ли она именно в этот день. По традиции, происходящей из церковнославянского языка, завершение ее земной жизни называют успением.

16 августа — Ореховый Спас

Завершение цикла из трех Спасов. Отмечают в память о переносе Нерукотворного образа Господня в Константинополь. Считается, что это было подлинное изображение Иисуса Христа, которое осталось на ткани после его умывания. Из полотна художники изобразили икону Спаса Нерукотвороного, а ткань считалась целебной и чудотворной.

29 августа — Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Память о насильственной смерти Иоанна Крестителя — пророка, пришедшего на землю, чтобы провести святое водное крещение Иисуса Христа. По библейским преданиям, пророк умер из-за отсечения головы, заказчицей которого была Иродиада — жена царя Ирода.

Пророк Иоанн осуждал царя за то, что он и Иродиада были близкими кровными родственниками, то есть фактически жили в состоянии инцеста. Чтобы отомстить ему, во время празднования женщина подговорила свою дочь от первого брака станцевать перед царем, чтобы войти в его милость.

Ироду понравился танец девушки и тот предложил ей любой подарок, на что она немедленно попросила главу Иоанна Крестителя. Так погиб посланник Божий, который пророчествовал пришествие Христа и проповедовал о приближении Царства Божия.

А с полным календарем церковных праздников на 2024 год можно ознакомиться в нашем материале.

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