Праздники

Церковный календарь на август 2024 года: отмечаем Спас и вспоминаем Богородицу

Ирина Танасийчук, редактор сайта 31 июля 2024, 09:00
церковный календарь на август 2024
Фото: Unsplash

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