Церковний календар на серпень 2024: відзначаємо Спас та згадуємо Богородицю

У серпні віряни східного обряду святкуватимуть аж три Спаси, а також згадуватимуть Божу матір та Іоана Хрестителя. Детальніше про ці важливі події в житті християн розкаже церковний календар на серпень 2024 року за новим стилем.

Церковний календар на серпень 2024 за новим календарем

1 серпня — Внесення Чесного Хреста або Медовий спас, Маковій

Медовий Спас — це день семи мучеників Маковеїв, а також свято Перенесення Чесного Хреста. Як вважається, цього дня у давнину винесли частинки справжнього Господнього хреста з імператорського палацу у Константинополі до Софіївського храму.

Віряни також вшановують пам’ять сімох братів Маккавеїв. У 166 році до н. е. вони були страчені сирійським царем Антіохом Епіфаном на очах у їхньої матері. Таку долю брати прийняли через відмову поклонятися язичницьким богам.

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6 серпня — Преображення Господа Бога і Спасителя Ісуса Христа або Яблучний Спас

Цього дня відзначають важливу біблійну подію, описану у Новому заповіті. Коли Христос взяв з собою Петра, Якова та Іоана на гору Фавор, то явив себе їм в усій силі та славі.

Обличчя Його сяяло, немов сонце, а одяг став білим, як сніг. Так відбулося Преображення Христове, яке згадують щороку 6 серпня. Також люди прославляють поєднання божественного та людського у Спасителі, що зробило можливим його викупну жертву.

15 серпня — Успіння Святої Богородиці

Згадування смерті святої Діви Марії, матері Ісуса Христа. Достеменно невідомо, чи померла вона саме цього дня. За традицією, що походить з церковнослов’янської мови, завершення її земного життя називають успінням.

16 серпня — Горіховий Спас

Завершення циклу з трьох Спасів. Відзначають на згадку про перенесення Нерукотворного образу Господнього до Константинополя. Вважається, що це було справжнє зображення Ісуса Христа, яке залишилося на тканині після його вмивання. З полотна художники змалювали ікону Спаса Нерукотвороного, а тканина вважалася цілющою та чудотворною.

29 серпня — Усікновення глави пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана

Згадування насильницької смерті Іоана Хрестителя — пророка, який прийшов на землю, щоб провести святе водне хрещення Ісуса Христа. За біблійними переказами, помер через відсічення голови, замовницею якого була Іродіада — дружина царя Ірода.

Пророк Іоан засуджував царя за те, що він та Іродіада були близькими кровними родичами, тобто фактично жили у стані інцесту. Щоб помститися йому, під час святкування жінка підмовила свою дочку від першого шлюбу станцювати перед царем, щоб увійти в його милість.

Іроду сподобався танець дівчини й він запропонував їй будь-який подарунок, на що вона негайно попросила голову Іоана Хрестителя. Так загинув посланець Божий, яки пророкував прихід Христа та проповідував про наближення Царства Божого.

А з повним календарем церковних свят на 2024 рік можеш ознайомитися в нашому матеріалі.

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