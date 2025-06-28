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Праздник двух апостолов! Лучшие поздравления с Днем Петра и Павла в прозе и стихах

Диана Просяник, редактор сайта 28 июня 2025, 10:05
поздравления с Днем Петра и Павла
Фото Unsplash

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