Когда крестить ребенка: советы и обычаи, о которых тебе следует знать

Крещение в переводе с греческого языка – “погружение в воду” – это таинство в христианских церквях, символизирующее духовное рождение в церкви. Родился ребенок и у многих родителей возникает много вопросов в связи с Крещением. Где крестить ребенка? Когда крестить ребенка? В каком возрасте? Ответы на эти и другие вопросы, советы и обычаи читай в нашем материале.

Как принимают Крещение в разных конфессиях

Крещение – это религиозное и духовное действо, а для человека – духовное рождение. Христианство имеет разные направления, но только в православии и католицизме Крещение есть таинство. Во всех направлениях при Крещении используется очищение водой, но есть отличия в проведении самого ритуала Крещения.

В православной вере ребенка троекратно полностью погружают в святую воду. Правда, в современных условиях священники корректируют этот обычай, и вместо полного погружения производят только обливание. Католики при Крещении обливают новообращенного трижды водой. Протестанты ограничиваются только трехкратным обрызгиванием. Обряд Крещения можно пройти только раз за всю жизнь. Православной Церковью признаются все Таинства, среди которых и Таинство Крещения, проведенные в официально признанных конфессиях и религиозных течениях, таких как римско-католическая и греко-католическая церкви, а также армянская, англиканская, лютеранская, кальвинистская церкви.

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Где совершается Крещение

Крещение должно совершаться в церкви, но если возникает необходимость, допускается проводить обряд и в другом месте. Это может быть дома, а если здоровье ребенка вызывает тревогу, то и в больнице. Важно, чтобы читались все необходимые молитвы и соблюдался ритуал. Главное определиться, какая это будет церковь, какой конфессии.

Когда можно крестить ребенка

В православии, как и в католицизме, считается правильным крестить ребенка как можно раньше, в первые месяцы его жизни. Протестантская Церковь крестит только взрослых верующих, осознающих свою веру. В православии Крещение в раннем возрасте объясняется тем, что душа младенца может воспринимать Святого Духа, его можно причащать.

Строгих ограничений и рекомендаций, когда крестить ребенка нет. Все решения ложатся на плечи родителей. Некоторые специально не крестят детей до наступления возраста, когда ребенок осознанно САМ захочет принять веру.

В каком возрасте лучше крестить ребенка

Прошедший обряд крещения проводился на 8-й день после рождения малыша. Уже в XX веке этот термин сместился и обряд начал проводить на 40-й день. Многие родители и сегодня придерживаются этого правила. Психологи также советуют проводить крещение в возрасте 1,5-2 месяца. К этому времени ребенок немного подрос, но все еще много времени спит. Поэтому очень часто во время большей части обряда малыш спокойно дремлет.

После 2 месяцев дети уже хорошо различают личности родителей и близких людей. А потому незнакомые люди, еще и в незнакомых обстоятельствах, могут испугать его и вызвать плач.

В любом случае нет никаких препятствий для крещения в любом возрасте, а решения в этом вопросе всегда принимают родители. Крещение в Православной Церкви действительно и в Католической Церкви. Существует взаимопризнание Святых Таинств между Православной и Католической Церковью. Поэтому не нужно принимать еще раз крещение или перекрещиваться в Греко-Католической Церкви, поскольку Таинство Крещения совершается Церковью только раз в жизни.

В какие дни лучше крестить ребенка

Крестить можно в любой день года независимо от постов и праздничных дней. Но учтите, что в некоторые праздники священники бывают особенно нагружены. Кроме того, желательно, чтобы во время поста семейное празднование соответствовало церковному уставу.

Кого можно брать крестными родителями

Есть несколько запретов, которые нужно знать. Крестными родителями не могут быть биологические родители, девушки младше 14 лет и юноши в возрасте до 15 лет. Также крестными не может стать супружеская пара, то есть кум и кума на момент крещения ребенка не должны быть женаты.

Православная Церковь позволяет беременной женщине быть крестной матерью, потому что будущая мать всегда почитается Церковью. По сравнению с римско-католическим в греко-католическом обряде есть традиция, что для ребенка можно выбрать двух крестных родителей. С католической стороны есть два условия для того, чтобы ребенок мог быть крещен католиком: согласие хотя бы одного из родителей и надежда на то, что ребенок будет воспитываться в католической вере. Крещение устанавливает членство в Католической Церкви и является необходимым условием получения других таинств.

В остальном же выбор крестных полагается целиком на родителей малыша. Обычно выбирают близких друзей или родных людей, которые будут присутствовать в жизни своего крестника и в трудные минуты всегда смогут помочь советом и поддержкой.

К твоему сведению, раньше мы писали о том, когда будут отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ. Пусть эта информация пригодится тебе.

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