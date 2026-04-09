Почему Благодатный огонь сходит на православную Пасху: версии, объясняющие ежегодное чудо

Ежегодно верующие восточного обряда ждут еще одного подтверждения величия праздника Пасхи — восхождения Благодатного огня в храме Гроба Господнего. Существует много примет, связанных с этим явлением, например, схождение огня считают подтверждением Божьей милости к человечеству и отсрочкой наступления апокалипсиса.

Но почему Благодатный огонь сходит на православную Пасху и есть ли этому объяснение? Мы собрали разные версии, почему так происходит.

Что такое Благодатный огонь и как он сходит

Первое упоминание о Благодатном огне в Иерусалиме датируется еще IV веком. А впервые чудом это явление стали называть в 870 году, когда монах латинского происхождения по имени Бернард сказал:

В святую субботу, в канун Пасхи, утром начинается служение в этой церкви, и по совершении служения поется “Господи помилуй!” до тех пор, пока по явлению ангела не зажжется свет в лампадах, висящих над упомянутым гробом.

В наше время схождение Благодатного огня происходит в субботу перед православной Пасхой. Происходит это в Кувуклии — часовне, возведенной над храмом Гроба Господнего.

Чтобы избежать умышленного зажигания огня, в храме гасят все свечи и лампадки, саму часовню осматривают делегации всех христианских конфессий, а затем помещение закрывают и опечатывают.

С 14 до 15 часов дня Иерусалимский патриарх заходит в часовню со свечами и лампадами, читая молитву. В результате молитвы на принесенные свечи сходит огонь, не обжигающий кожу в течение первых нескольких минут. Считают, что он может излечивать разные болезни, поэтому огонь развозят в разные уголки мира.

Трансляцию схождения Благодатного огня можно смотреть онлайн на You Tube.

А что будет, если не сойдет Благодатный огонь? В таком случае, по мнению богословов и верующих, следует ожидать приближающегося конца света, что принесет с собой катастрофы. Хотя существует и менее пессимистический прогноз.

Почему Благодатный огонь сходит на православную Пасху: теории и мысли

Единой версии, почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху, нет. Однако есть ряд теорий, откуда берется Благодатный огонь именно в этот день, которую поддерживают многие православные священники и богословы.

Например, будто бы:

православная вера истинно верная, что подтверждает сам Бог, посылая на землю Благодатный огонь;

только юлианский календарь правильный и является таким, по которому верующие должны праздновать все праздники;

только священники православной церкви знают тонкости последовательности проведения Литании — церковной службы. Именно поэтому Бог отвечает на их молитвы.

Хотя некоторые православные служители скептически относятся к явлению Благодатного огня. Настоятель Православной церкви Украины Эпифаний озвучил мнение, что огонь просто вносят и освящают, как воду, поэтому он получает благодатную силу:

Некоторые верят, что он чудесным образом сходит, но это в большей степени воспоминание того первого чуда, которое было совершено в определенный момент. И в знак этого оно происходит каждый год.

А митрополит Белоцерковский и спикер Православной церкви Украины Евстратий приводит мнение, что вклад в популяризацию Благодатного огня как чуда от Бога сделали в основном священники РПЦ (Русской православной церкви):

Называть церемонию Святого света, совершаемую в Великую субботу, восхождением Благодатного огня принято в русской церковной традиции. Потому что именно ей свойственно распространять акцент на веществе (огне), а не на свете, и подчеркивать исключительно чудесную природу самого появления огня.

Он призывает верующих не поклоняться огню, как живому воплощению Бога, ведь в любом случае это лишь символ Божьего воскресения.

