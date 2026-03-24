Что будет, если не сойдет Благодатный огонь и почему это не стоит считать знаком апокалипсиса

Благодатный огонь — это одно из тех явлений, которое, на первый взгляд, кажется сверхъестественным. И для миллионов верующих по всему миру символизирует момент, когда небеса в буквальном смысле касаются земли.

Событие ежегодно происходит в храме Гроба Господнего в Иерусалиме, а огонь, который сходит, является знаком Воскресения Христа. И для верующих это не просто красивая традиция, а настоящее чудо божественного присутствия.

Однако, что будет, если не сойдет Благодатный огонь — вызовет ли это переломные апокалиптические события, и существуют ли на этот счет церковные и светские теории — разбираемся в материале.

Что случится, если Благодатный огонь не сойдет — мнение священников

В православии говорят, что если Благодатный огонь не сойдет, это может быть знаком духовного упадка или даже приближения конца света.

Некоторые связывают с апокалипсисом еще два явления: пересыхание древнего Мамврийского дуба в Хевроне и обнаружение Ноева ковчега на горе Арарат. Эти три знака как бы предвещают приближение конца.

Но не все церкви видят в огне чудо. Архимандрит Самуил Агоян, настоятель Гроба Господнего, в интервью объяснял, что огонь берется от масляной лампы, однако это совсем не уменьшает его духовную ценность.

Также сдержанно относятся к сходжению Благодатного огня и католики — они видят в этом исключительно ритуальное событие, которое не должно радикально влиять на веру.

Может ли не сойти Благодатный огонь — мнение ученых

Научный взгляд на Благодатный огонь довольно скептичен. Некоторые считают, что огонь зажигают искусственно — будто где-то есть скрытая лампада или используются химические вещества.

Еще в XIX веке появлялись свидетельства, что патриархи пользовались зажигательными средствами, спрятанными за мраморной иконой Воскресения.

Современные химики добавляют интересную деталь: особое необжигающее пламя Благодатного огня может быть просто следствием низкой температуры в начале горения, что делает его безопасным для рук.

То есть в основе чуда все же лежит наука — и никакой тайны нет. Поэтому вопрос, что будет, если не сойдет Благодатный огонь, для ученых по сути не существует.

Итак, подведем итог: если Благодатный огонь не сойдет, это может всколыхнуть православные страны волной слухов и спекуляций о конце света или Божьем наказании.

И для многих верующих это может стать испытанием веры, призывом к покаянию.

В то же время несходжение Благодатного огня дало бы повод задуматься о настоящей сути веры, которая глубже любых внешних проявлений и не должна зависеть от ритуалов.

