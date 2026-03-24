Що буде, якщо не зійде Благодатний вогонь і чому це не варто вважати знаком апокаліпсису

Благодатний вогонь – це одне з тих явищ, яке, на перший погляд, здається надприродним. І для мільйонів вірян по всьому світу символізує момент, коли небеса в буквальному сенсі торкнуться землі.

Подія щороку відбувається у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, а вогонь, що сходить, є знаком Воскресіння Христа. І для вірян це не просто красива традиція, а справжнє диво божої присутності.

Проте, що буде, якщо не зійде Благодатний вогонь – чи викличе це переломні апокаліптичні події, чи існують на цей рахунок церковна та світська теорії — розбираємось у матеріалі.

Що трапиться, якщо благодатний вогонь не зійде – думка священників

У православ’ї кажуть, що якщо Благодатний вогонь не зійде, це може бути знаком духовного занепаду або навіть наближення кінця світу.

Деякі пов’язують з апокаліпсисом іще два явища: пересихання стародавнього Мамврійського дуба в Хевроні і виявлення Ноєвого ковчега на горі Арарат. Три ці знаки ніби віщують наближення кінця.

Але не всі церкви бачать у вогні чудо. Архімандрит Самуїл Агоян, настоятель Гробу Господнього, в інтерв’ю пояснював, що вогонь береться від масляної лампи, проте це зовсім не зменшує його духовної цінності.

Так само стримано ставляться до сходження Благодатного вогню і католики, вони бачать у ньому виключно ритуальну подію, що не має радикально впливати на віру.

Чи може не зійти Благодатний вогонь — що думають про ритуал науковці

Науковий погляд на Благодатний вогонь доволі скептичний. Дехто вважає, що вогонь запалюють штучно — ніби десь є прихована лампада, або використовуються якісь хімічні речовини.

Ще в XIX столітті з’являлися свідчення, що патріархи користувалися запалювальними засобами, схованими за мармуровою іконою Воскресіння.

Сучасні хіміки додають цікаву деталь: особливе необпалююче полум’я Благодатного вогню може бути просто наслідком низької температури на початку горіння, що робить його безпечним для рук.

Тобто в основы дива лежить все ж наука — і жодної таємниці. А тому і питання, що буде, якщо не зійде Благодатний вогонь, для науковців, по суті, не існує.

Тож підсумуємо: якщо Благодатний вогонь не зійде, це може сколихнути православні країни хвилею чуток і спекуляцій про кінець світу чи Боже покарання.

І для багатьох вірян це може стати випробуванням віри, закликом до покаяння.

Та водночас несходження Благодатного вогню дало б привід замислитися про справжню сутність віри, яка глибша за будь-які зовнішні прояви і не має залежити від ритуалів.

