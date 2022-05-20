Історія про людяність! Як на Київщині рибне підприємство стало легендою, врятувавши жителів від голоду

8 ранку. Дощ чи спека — рибоводи вирушають на роботу. Уже за 20 хвилин у їхніх сітках — заповітна мрія кожного рибалки.

Рибу ловили й під час окупації. В Іванкові не було таких масових звірств, як, приміром, у Бучі, однак, росіяни поводилися зухвало. Розшукували тих, хто працював у поліції, ДСНС або раніше воював на Донбасі. Навколо нишпорила ворожа техніка

Розвідка літає, а ми тягнемо помалу. Страшно, не страшно, але ризиковано було, — згадує бригадир-рибовод Віктор Омельчук.

– Та й страху тоді не було, адже за парканом на рибу чекали голодні селяни. Іноді — по півтисячі людей.

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Поки Росія нищила усе навколо, на цьому підприємстві вирішили рятувати людей від голоду. Байдуже, що собі у збиток. Розвозили рибу навколишніми селами.

– Деякі люди просто йшли, і так за душу брало, коли зупиняємо і кажемо: “Дідусю, візьміть рибинку”. А він: “Хлопці, а вам що ж?”

Фактично, риба стала тут основною їжею, каже пані Анна. Вона три роки тому переїхала в Іванків із Криму. Та Росія дістала і тут. У селищі від лютого не було ані електрики, ані харчів.

За цей час людям роздали 75 тонн риби, на 6 мільйонів гривень. Почали із замороженої, яка могла зіпсуватись, поки не було електрики. Потім стали активно виловлювати живу.

Нам треба було і рибу спасти, і людей нагодувати. Навіть у комендантську годину приходили займали чергу, — розповідає головний рибовод Хутора на околиці Сергій Шинкарук.

– Тобто, це не збитки, а інвестиція? – Ну, людське життя — важливіше.

Нині риби у ставках не так багато. Тому попереду багато роботи, адже підприємство забезпечує продукцією найбільші супермаркети усієї країни. Поки ж виловленим щукам рибалки загадують три бажання. Які саме — здогадатися не важко.

Скоріше мир, щоб був. Хлопці нехай скоріше додому повертаються, бо у кожного сини, дочки воюють. Щоб дужі й здорові. І перемога. Чим швидше, тим краще, — каже бригадир-рибовод Віктор Грицаєнко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як люди в Іванкові оговтуються від окупації.