История о человечности! Как в Иванкове рыбное предприятие стало легендой, спасая жителей от голода

8 утра. Дождь или жара – рыбоводы отправляются на работу. Уже через 20 минут в их сетках — заветная мечта каждого рыбака.

Рыбу ловили и во время оккупации. В Иванкове не было таких массовых зверств, как, например, в Буче, однако, россияне вели себя дерзко. Разыскивали тех, кто работал в полиции, ГСЧС или раньше воевал на Донбассе. Вокруг шарила вражеская техника

Разведка летает, а мы тянем понемногу. Страшно, не страшно, но было рискованно, — вспоминает бригадир-рыбовод Виктор Омельчук.

– Да и страха тогда не было, ведь за забором рыбу ждали голодные селяне. Иногда – по полтысячи человек.

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Пока Россия уничтожала все вокруг, на этом предприятии решили спасать людей от голода. Неважно, что себе в убыток. Развозили рыбу по окрестным селам.

Некоторые люди просто шли, и так за душу брало, когда останавливаем и говорим: “Дедушка, возьмите рыбку”. А он: “Ребята, а вам что ж?”

Фактически, рыба стала здесь основной едой, говорит Анна. Она три года назад переехала в Иванков из Крыма. Но Россия догнала и здесь. В поселке с февраля не было ни электричества, ни продовольствия.

За это время людям раздали 75 тонн рыбы на 6 миллионов гривен. Начали с замороженной, которая могла испортиться, пока не было электричества. Затем стали активно вылавливать живую.

Нам нужно было и рыбу спасти, и людей накормить. Даже в комендантский час приходили, занимали очередь, – рассказывает главный рыбовод Хутора на окраине Сергей Шинкарук.

– То есть, это не убытки, а инвестиция? — Ну, человеческая жизнь – важнее.

Сейчас рыбы в прудах не так много. Поэтому предстоит много работы, ведь предприятие обеспечивает продукцией крупнейшие супермаркеты всей страны. Пока же выловленным щукам рыбаки загадывают три желания. Какие именно – догадаться нетрудно.

Скорее мир, чтоб был. Ребята пусть скорее домой возвращаются, потому что у каждого сыновья, дочери воюют. Чтобы крепкие и здоровые. И победа. Чем быстрее, тем лучше, – говорит бригадир-рыбовод Виктор Грицаенко.

Напомним, раньше мы рассказывали, как люди в Иванкове приходят в себя от оккупации.