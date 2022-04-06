Жизнь после оккупации: как возвращается к мирной жизни Иванков

В освобожденный Иванков, что возле Чернобыля, доставили гуманитарную помощь – продукты лекарства и средства гигиены.

В поселке пока нет интернета, мобильной связи и воды. Электрики восстанавливают свет, а военные соорудили понтонную переправу у подорванного моста. Теперь это единственная возможность заехать в поселок.

Иванков расположен на полпути от белорусской границы к украинской столице, которая являлась основной целью путинской орды. Поэтому поселок практический в первые дни полномасштабного вторжения оказался в оккупации.

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В конце февраля путинские ордынцы сожгли историко-краеведческий музей, в котором хранились картины Марии Примаченко. К счастью, культурное наследие спасли самые местные.

Затем в начале марта начали глушить связь. С Иванковой почти не поступало новостей, поселок находился в информационной изоляции.

1 апреля ВСУ выбили отсюда захватчиков. Люди плакали, радовались и целовали украинское знамя. В настоящее время весь центр Иванкова в сине-желтых флагах.

Однако иванковцы говорят, что главное теперь – наконец-то можно спокойно ходить по свободным родным улицам и не содрогаться от взрывов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как поддержать человека, пережившего плен или оккупацию.