Життя після окупації: як повертається до мирного життя Іванків

До звільненого Іванкова, що біля Чорнобиля, доправили гуманітарну допомогу – продукти ліки та засоби гігієни.

В селищі поки немає інтернету, мобільного зв’язку та води. Електрики відновлюють світло, а військові спорудили понтонну переправу біля підірваного мосту. Наразі це єдина можливість заїхати до селища.

Іванків розташований на пів шляху від білоруського кордону до української столиці, яка була основною метою путінської орди. Тому селище практично у перші дні повномасштабного вторгнення опинився в окупації.

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Наприкінці лютого путінські ординці спалили історико-краєзнавчий музей, в якому зберігалися картини Марії Примаченко. На щастя, культурну спадщину врятували самі місцеві.

А на початку березня почали глушити зв’язок. З Іванкова майже не надходило новин, селище перебувало в інформаційній ізоляції.

1 квітня ЗСУ вибили звідси загарбників. Люди плакали, раділи та цілували український стяг. Нині увесь центр Іванкова у синьо-жовтих прапорах.

Однак іванківці кажуть, що головне тепер – нарешті можна спокійно ходити вільними рідними вулицями та не здригатися від вибухів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати людину, яка пережила полон або окупацію.