Як приготувати окрошку: рецепт освіжаючої страви на літо

Переконані: ти давно не готував(-ла) цю страву. Читай, як приготувати окрошку та не відкладай життя на завтра.

Звичайно, іспанська кухня вже пропонує всьому світу свій традиційний холодний суп з помідорів гаспачо. Однак не кожен хоче витрачати стільки часу на його приготування. У такому разі на допомогу прийде освіжаюча окрошка.

Можливо, у дитинстві вона комусь і не подобалась, але з віком все частіше приглядаєшся до таких простих, але вже добре знайомих речей. Крім того, рецепт приготування окрошки досить простий.

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Не віриш? Тоді можна перевірити це, прочитавши нижче спосіб приготування свіжої та одночасно ситної страви.

Інгредієнти

копченості – 300 грамів

яйця – 5 штук

картопля – 5 штук

огірки – 3 штуки

редиска – 250 грамів

квас – 500 мл

кефір – 500 мл

сметана – 2 ст. л.

гірчиця – 1 ч. л.

пучок зеленої цибулі

пучок кропу

сіль та перець до свого смаку

Як приготувати окрошку

Спочатку потрібно почистити та нарізати дрібними кубиками картоплю, після чого кинути в киплячу воду варитись протягом 20 хвилин. Таким чином її буде легше додавати у готову страву та не доведеться довго чекати, коли вона остигне, щоб нарізати.

Водночас з цим процесом потрібно поставити грітись воду, щойно вона почне кипіти, кинути в неї яйця на десять хвилин.

Після того, як відваряться яйця, зняти місткість з вогню, злити гарячу воду та залити їх холодною. Це допоможе легше очистити яйця від шкарлупи.

Коли вони полежать у холодній воді хвилин 5-10, можна починати їх чистити та нарізати дрібним кубиком, або великим, якщо так більше подобається.

Потім потрібно нарізати такими кубиками копченості та огірки, а редиску — розрізати навпіл та нарізати півколами.

Після цього змішати гірчицю, сметану, кефір та квас. Водночас у місткості для подачі змішати інші тверді продукти та залити їм кисло-молочною сумішшю. Зверху прикрасити дрібно нарізаним кропом та зеленою цибулею.

Якщо ж тебе щоразу мучить питання, що такого цікавого вигадати та з’їсти у кінці дня, то читай, що приготувати на вечерю.