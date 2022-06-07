Как приготовить окрошку: рецепт освежающего блюда на лето

Конечно, испанская кухня уже предлагает всему миру свой традиционный холодный суп из помидоров гаспачо. Однако не каждый хочет тратить столько времени, чтобы его приготовить. В таком случае на помощь придет освежающая окрошка.

Возможно, в детстве она кому-то и не нравилась, но с возрастом все чаще присматриваешься к таким простым, но хорошо знакомым вещам. Кроме того, рецепт приготовления окрошки достаточно прост.

Не веришь? Тогда это можно проверить, прочитав ниже способ приготовления свежего и одновременно сытного блюда.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты

копчености – 300 граммов

яйца – 5 штук

картофель – 5 штук

огурцы – 3 штуки

редис – 250 граммов

квас – 500 мл

кефир – 500 мл

сметана – 2 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

пучок зеленого лука

пучок укропа

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и нарезать картофель мелкими кубиками, после чего бросить в кипящую воду вариться в течение 20 минут. Таким образом, его будет легче добавлять в готовое блюдо и не придется долго ждать, когда он остынет, чтобы нарезать.

В то же время, с этим процессом нужно поставить греться воду, как только она начнет кипеть, бросить в нее яйца на десять минут.

После того как отварятся яйца, снять емкость с огня, слить горячую воду и залить их холодной. Это поможет легче очистить яйца от скорлупы.

Когда они полежат в холодной воде минут 5-10, можно начинать чистить и нарезать мелким кубиком или большим, если так больше нравится.

Затем нужно нарезать такими же кубиками копчености и огурцы, а редиску разрезать пополам и нарезать полукругами.

После этого смешать горчицу, сметану, кефир и квас. В емкости для подачи смешать другие твердые продукты и залить им кисломолочной смесью. Сверху украсить мелко нарезанным укропом и зеленым луком.

Если тебя каждый раз мучает вопрос, что такого интересного придумать и съесть в конце дня, то читай, что приготовить на ужин.