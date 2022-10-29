Не дай еде испортиться: как спасти продукты, когда выключили свет

Как известно, враг любит обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего жители украинских городов часами сидят без света.

Если для нас отсутствие света — это дискомфорт, то для еды, хранящейся в холодильнике, это дорога в мусорку. Без длительного поддержания соответствующей температуры охлажденные или замороженные продукты могут оказаться опасными для употребления.

Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook поделился советами, которые помогут спасти еду и сохранить ее безопасной к употреблению.

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Безопасная еда без холодильника: советы

Безопасная температура в холодильнике должна быть 4 °С или ниже. В морозильной камере – 0 °С или ниже. Проверить эти показатели можно с помощью термометра в холодильнике или в морозилке.

Отключение электроэнергии для украинцев уже не новость, поэтому к длительным отключениям света нужно подготовиться заранее:

Если придется доставать продукты из холодильника, то нужно будет поддерживать температуру пищи в пределах 4 °С или ниже, как в холодильнике.

Помогут это сделать контейнеры с водой, которые нужно заморозить заранее и обложить вокруг пищи. Также эффективно с этим справится сухой или блочный лед.

Если электроэнергию отключили, но потребности вынимать продукты нет, то держи дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми.

Таким образом в холодильнике продукты остаются безопасными до четырех часов, ведь именно такое время удерживается нужная температура.

Выброси еду, если температура выросла до 4 °С и выше.

Когда света нет дольше четырех часов, то продукты начинают портиться. Первыми стают непригодными мясо, рыба, нарезанные фрукты и овощи, яйца, молочные продукты и их остатки.

Однако в центре общественного здоровья предупреждают: никогда не пробуй пищу на вкус, чтобы проверить ее безопасность.

Лайфхак, который поможет увеличить продолжительность жизни твоих продуктов, если электроэнергия отключена более четырех часов: помести лед к продуктам в холодильник.

Морозильная камера более стойкая к отключениям света. Если камера полная, то продукты в ней будут оставаться в безопасности двое суток, если полупустая — сутки.

Так что ты спокойно можешь повторно заморозить или приготовить замороженные продукты, все еще содержащие ледовые кристаллы или имеющие температуру 4 °С или ниже.

Даже скоропортящиеся продукты можно спасти. Если хочешь узнать, как спасти мясо, рыбу, овощи и фрукты от гибели без холодильника, читай советы Евгения Клопотенко.

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