Не дай еде испортиться: как спасти продукты, когда выключили свет

Как известно, враг любит обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего жители украинских городов часами сидят без света.
Если для нас отсутствие света — это дискомфорт, то для еды, хранящейся в холодильнике, это дорога в мусорку. Без длительного поддержания соответствующей температуры охлажденные или замороженные продукты могут оказаться опасными для употребления.
Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook поделился советами, которые помогут спасти еду и сохранить ее безопасной к употреблению.
Безопасная температура в холодильнике должна быть 4 °С или ниже. В морозильной камере – 0 °С или ниже. Проверить эти показатели можно с помощью термометра в холодильнике или в морозилке.
Отключение электроэнергии для украинцев уже не новость, поэтому к длительным отключениям света нужно подготовиться заранее:
Помогут это сделать контейнеры с водой, которые нужно заморозить заранее и обложить вокруг пищи. Также эффективно с этим справится сухой или блочный лед.
Таким образом в холодильнике продукты остаются безопасными до четырех часов, ведь именно такое время удерживается нужная температура.
Когда света нет дольше четырех часов, то продукты начинают портиться. Первыми стают непригодными мясо, рыба, нарезанные фрукты и овощи, яйца, молочные продукты и их остатки.
Однако в центре общественного здоровья предупреждают: никогда не пробуй пищу на вкус, чтобы проверить ее безопасность.
Лайфхак, который поможет увеличить продолжительность жизни твоих продуктов, если электроэнергия отключена более четырех часов: помести лед к продуктам в холодильник.
Лайфхак, который поможет увеличить продолжительность жизни твоих продуктов, если электроэнергия отключена более четырех часов: помести лед к продуктам в холодильник.
Так что ты спокойно можешь повторно заморозить или приготовить замороженные продукты, все еще содержащие ледовые кристаллы или имеющие температуру 4 °С или ниже.
Даже скоропортящиеся продукты можно спасти. Если хочешь узнать, как спасти мясо, рыбу, овощи и фрукты от гибели без холодильника, читай советы Евгения Клопотенко.
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