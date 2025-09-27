Утром чувствуешь себя как зомби? Что есть после бессонной ночи

Бессонные ночи в Украине — не от культуры отдыха или развлечений, а из-за России, обстреливающей мирные города нашей страны. Так что, к сожалению, хронический недосып стал привычным состоянием для большого количества граждан.

На четвертом году войны выйти из состояния “зомби” в одиночку может быть тяжело. Но — возможно! Следует знать о свойствах продуктов, которые мы потребляем каждый день, и использовать их по полной.

Поскольку еда — это наше топливо, то разберемся, что есть после бессонной ночи, чтобы чувствовать себя более энергично. Самое главное — дальше в материале.

Что есть для энергии в теле

После страшной ночи или работы допоздна мы спасаемся по-разному: кофе, энергетики, спорт. Если к последнему нет вопросов, то вот кофеиносодержащие напитки могут тебе больше навредить, чем помочь.

Лучше отдавать предпочтение продуктам, которые действительно помогут тебе восстановиться.

Недосып провоцирует стресс, снижающий уровень магния в организме. Восстановить его можно за счет таких продуктов:

авокадо;

шпинат;

орехи;

семена;

черный шоколад.

Нерегулярный график сна также ослабляет наш иммунитет, который и так уязвим в сезон ОРВИ. Не забывай о витамине С, который содержится в:

цитрусовых;

болгарском перце;

клубнике и чернике;

брокколи.

Нехватка сна также делает нас “шаткими” в эмоциональном плане. Выровнять ситуацию поможет белковая пища, ведь белок является основным компонентом для выработки нейромедиаторов, таких, как серотонин и дофамин, улучшающие настроение и фокусировку.

Для этого добавь в рацион в дни после бессонных ночей:

яйца;

грецкие орехи;

рыбу;

индейку и курицу.

И это еще не все! Ведь недосып может провоцировать окислительный (оксидативный) стресс, то есть дисбаланс между образованием свободных радикалов и антиоксидантной системой защиты организма.

Такое состояние влечет за собой раннее старение, развитие хронических заболеваний и воспалительные состояния.

Есть продукты, которые могут нейтрализовать оксидативный стресс:

гранат;

семена чиа;

ежевика;

руккола.

А как насчет кофе? Минздрав Украины говорит, что кофе действительно может взбодрить и немного помочь, однако нужно соблюдать меру.

— Одна-две чашки эспрессо или капучино действительно добавят энергии, а вот от третьей и последующих лучше отказаться. Большие дозы кофеина могут вызвать тревожность или нервозность.

Как взбодриться после бессонной ночи: несколько лайфхаков

Для лучшего самочувствия следует объединить несколько советов и действовать комплексно. Кроме сбалансированного завтрака, рекомендуем тебе воспользоваться несколькими другими лайфхаками.

Попробуй все и выбери то, что действенно именно в твоем случае!

Контрастный душ с утра взбодрит не только тело, но и разум. Японцы, например, так начинают каждое утро, потому что верят, что еще и смывают злых ночных духов со своего тела. Проветривай свой дом утром или, если есть возможность, выходи на несколько минут на улицу или балкон. Распределили нагрузку. Лучше важные и сложные задачи выполнять в первой половине дня, когда мозг лучше работает. Делай регулярные перерывы во время работы: сначала через два часа, а затем каждый час.

Минздрав также отмечает, что в такие моменты нужно быть снисходительными к себе.

Нехватка сна снижает работоспособность, внимательность, бдительность, а также ухудшает контроль над импульсами и желаниями, что делает нас менее рациональными, — добавляют там.

Этим советам точно можно доверять, а вот рекомендации от инфлюенсеров в соцсетях могут даже навредить! Больше об этом читай по ссылке на наш другой материал.

