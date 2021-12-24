Україна має талант 2021: як готуються до фіналу найграндіознішого шоу країни

Уже завтра фінал найграндіознішого шоу Україна має талант.

Глядачі оберуть найталановитішого. Винагорода — 250 тисяч гривень.

Зі 110 конкурсантів, яким журі на кастингах сказало “так”, до фіналу потрапили тільки 11.

— Я від кожного або плачу, сміюся, або захоплено аплодую. Всі, хто постановками займався, дивуються моєю реакцією, але я просто пишаюся тими людьми. Стільки роботи за цим стоїть. Буде неймовірне дійство, — ділиться емоціями ведучий шоу Україна має талант Григорій Решетник.

Вибирали фіналістів за кількома критеріями: наскільки конкурсант сподобався глядачам під час кастингу та чи зможе показати щось видовищніше, ніж досі.

— Ще один критерій: щоб у своїй категорії цей учасник був найкращим. Якщо у нас було понад 20 пілоністів, то ми взяли людину, яка дев’ятий рік поспіль стає чемпіоном світу, доводячи, що вона найкраща, — розповідає докладніше генеральна продюсерка каналу СТБ Наталія Франчук.

Як і у світових варіантах шоу, переможця вибиратимуть виключно глядачі. З одного телефонного номера вони можуть віддати свій голос лише за одного учасника.

Подробиці про те, як готуються до великого фіналу Україна має талант — репортаж з-за лаштунків від Аліни Матвійчук.