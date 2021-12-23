Ексклюзиви
Ексклюзив

Катерина Кухар: про приниження, стерті до крові пальці та стосунки з чоловіком

Емма Антонюк, журналістка програми Вікна-новини 23 Грудня 2021, 17:24

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Катерина Кухар: про приниження, стерті до крові пальці та стосунки з чоловіком
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Вікна-новини. Випуск від 23.12.2021 (17:30)
Монахині з брандспойтами: на Черкащині створили унікальну пожежну команду
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