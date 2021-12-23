Катерина Кухар: про приниження, стерті до крові пальці та стосунки з чоловіком

У танцювальному училищі Катерину Кухар називали Дженніфер Лопес, що доводило її до сліз.

Але ні знущання через пишні форми, ні стерті до крові пальці на ногах не зупинили її на шляху до успішної балетної кар’єри.

Ще з дитинства вона знаходила відраду у книжках.

Саме завдяки літературі Кухар професійно зайнялася балетом і зустріла кохання усього життя.

У рубриці Вікон Книжка від зірки відомі люди розповідають Еммі Антонюк про книжки, без яких не уявляють свого життя.

У балерини Катерини Кухар — Лускунчик Амадея Гофмана — дитяча казка, що все змінила.