Екатерина Кухар: об унижении, стертых до крови пальцах и отношениях с мужчиной

В танцевальном училище Екатерину Кухар называли Дженнифер Лопес, что доводило ее до слез.

Но ни издевательство из-за пышных форм, ни стертые до крови пальцы на ногах не остановили ее на пути к успешной балетной карьере.

Еще с детства она находила отраду в книгах.

Именно благодаря литературе Кухар профессионально занялась балетом и встретила всю любовь.

В рубрике Викон Книга от звезды известные люди рассказывают Эмме Антонюк о книгах, без которых не представляют свою жизнь.

У балерины Екатерины Кухар — Щелкунчик Амадея Гофмана — детская сказка, которая все изменила.