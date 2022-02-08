Двуязычие — преимущество или недостаток? Комаровский о детском билингвизме

Практически каждый день можно встретить рекламу, которая уверяет нас, что выучить иностранный язык можно хоть и за пару дней. Однако те, кто действительно долго пытается им овладеть, знают: это долгий и подчас непростой процесс. Особенно когда обучение начинаешь во взрослом возрасте.

Другое дело, когда ребенок учит несколько языков с детства, когда мозг еще не перегружен лишней информацией и поглощает все новое, как губка. Стоит ли прививать своему ребенку билингвизм и как это сделать, объяснил на своей странице в Instagram доктор Комаровский.

Что такое детский билингвизм

Детский билингвизм/двуязычие — явление, когда ребенок с момента рождения знакомится с двумя языками, овладевает ими равномерно и использует попеременно в зависимости от ситуации.

Как ввести второй язык в жизнь ребенка

Как утверждает доктор Комаровский, овладеть двумя языками может любой ребенок и особые таланты для этого не нужны.

Самое важное, чтобы родители говорили со своим ребенком так, как удобно. Не нужно создавать особых правил или ограничений, поскольку малыш будет учить язык уже тогда, когда просто будет постоянно слышать какой-нибудь язык.

Таким образом, обучение можно распределить между родителями, когда кто-то один будет говорить на одном языке, а другой — на другом.

Еще один вариант воспитания билингвизма предполагает чередование языков по дням.

Однако самое простое — использовать два языка одновременно.

В любом случае малыш на определенном этапе будет смешивать языки. И это не должно пугать или огорчать. Затем естественным образом они разделятся и ребенок сможет использовать их при необходимости в зависимости от ситуации.

Замедляет ли развитие ребенка такое воспитание

Доктор Комаровский уверяет, что детское двуязычие никоим образом не замедляет развитие ребенка, но и не делает его более умным.

Кроме того, детский билингвизм не создает какой-либо особой нагрузки на нервную систему ребенка.

В любом случае знание двух языков — серьезное преимущество, расширяющее культурные и профессиональные возможности человека. Поэтому если члены семьи владеют несколькими языками и могут общаться с ребенком, используя их, — такой возможностью не следует пренебрегать.

Кроме того, современные родители все чаще беспокоятся не только об изучении языков, но и пытаются найти как можно больше полезных занятий для своего ребенка. Если тебе интересно, как воспитать сознательного украинца, читай, какие существуют еще интересные игры для детей.